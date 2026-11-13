Bakan Göktaş'tan dünya iyilik gününde gönüllülük çağrısı

Bakan Göktaş'ın paylaşımı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından 13 Kasım Dünya İyilik Günü için bir paylaşım yaptı. Paylaşımına "Dünyanın nasıl daha iyi bir yer olabileceğini hiç düşündünüz mü" notunu düşen bakan, bu gündeki yaklaşımını toplum katılımcılığı ve dayanışma ekseninde özetledi.

mesajın ana hatları:

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen bir çocuğun çözemediği soruyu birlikte çözerek, bazen bir büyüğümüzün işini kolaylaştırarak. Bazen de birbirimize zaman ayırıp ‘Ben de buradayım’ diyerek. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzu da bu anlayışla kurduk. İyilik yapmak isteyen herkesin kendine bir yer bulabilmesi, zamanını, emeğini ve bildiklerini paylaşabilmesi için Gelin, 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde ‘İyilik varsa, ben de varım’ diyerek bir adım atalım. İyiliği birlikte çoğaltalım, birbirimize iyi gelelim."

platform ve çağrı:

Paylaşımda öne çıkan nokta, İyilik Var Gönüllülük Platformu üzerinden toplumun geniş kesimlerinin küçük ama sürekli katkılarla dayanışmayı güçlendirebileceği vurgusu oldu. Göktaş, gündelik yaşamda yapılabilecek yardım örneklerini göstererek vatandaşları katılıma davet etti ve 13 Kasım'ı bir başlangıç olarak işaret etti. Bakanın çağrısı, "İyilik varsa, ben de varım" sloganıyla somut bir katılım çağrısı niteliği taşıyor.

Bu paylaşım, bireysel eylemlerin toplumsal etkisini hatırlatırken, gönüllülüğün farklı biçimlerle uygulanabileceğine dikkat çekiyor. Bakanın mesajı, toplum içinde küçük desteklerin nasıl çoğalarak yaygın bir iyilik kültürü oluşturabileceğini vurguluyor.

Bakan Göktaş’tan Dünya İyilik Günü paylaşımı