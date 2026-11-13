Dolar 50,3643 +0,16%
Euro 55,7044 +0,16%
Bist 11.877,27 +0,56%
Altın Gram 6.323,33 +0,51%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,49 -0,34%
--°

Bakan Göktaş'tan dünya iyilik gününde gönüllülük çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 13 Kasım Dünya İyilik Günü'nde 'İyilik varsa, ben de varım' diyerek gönüllülüğe çağrı yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Bakan Göktaş'tan dünya iyilik gününde gönüllülük çağrısı

Bakan Göktaş'ın paylaşımı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından 13 Kasım Dünya İyilik Günü için bir paylaşım yaptı. Paylaşımına "Dünyanın nasıl daha iyi bir yer olabileceğini hiç düşündünüz mü" notunu düşen bakan, bu gündeki yaklaşımını toplum katılımcılığı ve dayanışma ekseninde özetledi.

mesajın ana hatları:

Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bazen bir çocuğun çözemediği soruyu birlikte çözerek, bazen bir büyüğümüzün işini kolaylaştırarak. Bazen de birbirimize zaman ayırıp ‘Ben de buradayım’ diyerek. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzu da bu anlayışla kurduk. İyilik yapmak isteyen herkesin kendine bir yer bulabilmesi, zamanını, emeğini ve bildiklerini paylaşabilmesi için Gelin, 13 Kasım Dünya İyilik Günü’nde ‘İyilik varsa, ben de varım’ diyerek bir adım atalım. İyiliği birlikte çoğaltalım, birbirimize iyi gelelim."

platform ve çağrı:

Paylaşımda öne çıkan nokta, İyilik Var Gönüllülük Platformu üzerinden toplumun geniş kesimlerinin küçük ama sürekli katkılarla dayanışmayı güçlendirebileceği vurgusu oldu. Göktaş, gündelik yaşamda yapılabilecek yardım örneklerini göstererek vatandaşları katılıma davet etti ve 13 Kasım'ı bir başlangıç olarak işaret etti. Bakanın çağrısı, "İyilik varsa, ben de varım" sloganıyla somut bir katılım çağrısı niteliği taşıyor.

Bu paylaşım, bireysel eylemlerin toplumsal etkisini hatırlatırken, gönüllülüğün farklı biçimlerle uygulanabileceğine dikkat çekiyor. Bakanın mesajı, toplum içinde küçük desteklerin nasıl çoğalarak yaygın bir iyilik kültürü oluşturabileceğini vurguluyor.

Bakan Göktaş’tan Dünya İyilik Günü paylaşımı

Bakan Göktaş’tan Dünya İyilik Günü paylaşımı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa faciası 85 milyonun yüreğini dağladı; mecliste kayıpların isimleri okundu
images

Meke gölü için 1,2 milyar litre su hedefi: ekosisteme nefes olacak proje
images

Jensen Huang senatoda ifade vermeye çağrıldı:
images

Bakan Göktaş'tan gönüllülük çağrısı: iyilik çoğalsın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Savcılık 6 iddianameyle 21 kişi hakkında derneklerin feshini istedi

Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği

Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

Tutak'ta ipten gelen gelir: kadınlar dokumacılığa hayat veriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı