Okulda gerçeğe yakın yangın ve tahliye tatbikatı Hisarcık Atatürk ilkokulunda 140 kişi tahliye edildi

tatbikatın düzenlenişi:

Hisarcık Atatürk İlkokulu'nda Afet Eğitimi Hazırlık Günü kapsamında gerçeğe yakın bir yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Uygulamada 140 öğrenci ve okul personeli, arama, kurtarma, tahliye ve söndürme ekiplerinin koordinasyonuyla okul binasını güvenli şekilde tahliye etti.

Tatbikat senaryosu gereği yaralanan kişiler tespit edilip, itfaiye ekipleri tarafından güvenle bölgeden tahliye edildi. Uygulamanın her aşamasında ekipler arasında zamanlama ve iletişim testleri yapıldı, binanın hızlı ve düzenli boşaltılması üzerinde duruldu.

uygulamalı eğitim ve bilgilendirme:

Okul bahçesinde oluşturulan güvenli toplanma alanında, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri öğrencilere yangın sırasında yapılması gerekenler ile kaçınılması gereken davranışları anlattı. Ayrıca yangın söndürme tüpünün doğru kullanımı adım adım uygulamalı olarak gösterildi.

amaç ve kazanımlar:

Tatbikatın amacı, öğrencilerin ve okul personelinin muhtemel yangın ve afet durumlarında paniğe kapılmadan hareket etmelerini sağlamak, doğru tahliye yöntemlerini öğretmek ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırmaktı. Uygulama sayesinde katılımcılar hem teorik bilgi hem de pratik deneyim kazanarak, acil durumlarda ekiplerle koordineli çalışmanın önemini pekiştirdi.

HİSARCIK ATATÜRK İLKOKULUNDA YANGIN VE TAHLİYE TATBİKATI