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Karabük Üniversitesi akreditasyon ve kalite süreçlerini hızlandırıyor

Karabük Üniversitesi Kalite Komisyonu, 2026-2027 toplumsal katkı planı, akademik kurul standardizasyonu ve 2027 akreditasyon hazırlıklarını ele aldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Karabük Üniversitesi akreditasyon ve kalite süreçlerini hızlandırıyor

Toplantı ve katılımcılar:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kalite Komisyonu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni başkanlığında toplandı. Toplantıya Kalite Komisyonu üyeleri katıldı ve kurumun kalite güvencesi, kurumsal gelişim, toplumsal katkı çalışmaları ile akreditasyon hazırlıkları gündeme taşındı.

Kalite güvencesi ve kurumsal süreçlerin standardizasyonu:

Toplantıda üniversitenin kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesine yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirildi. Akademik birimlerdeki kurul ve komisyon yapılarının ortak bir standarda kavuşturulması gerekliliği üzerinde duruldu; süreçlerin kayıt altına alınması, görev tanımlarının netleştirilmesi ve izleme mekanizmalarının kurulması gibi adımlar tartışıldı.

2027 program akreditasyonu hazırlıkları:

2027 yılında program akreditasyonu başvurusu yapmayı planlayan akademik birimlerin hazırlık süreçleri toplantının öncelikli konuları arasındaydı. Akreditasyon standartlarına uyum, başvuru öncesinde tamamlanması gereken belge ve süreçlerin tespiti ile eksikliklerin giderilmesi gerektiği konuşuldu. Komisyon, başvurulara yönelik hazırlıkların koordinasyonu ve sorumluluk dağılımının netleştirilmesini önerdi.

Toplumsal katkı planı ve izlenecek yol:

Komisyon ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı toplumsal katkı planını değerlendirdi. Planın akademik birimlerin faaliyetleriyle uyumlu hale getirilmesi ve uygulamaya dönük ölçütlerin belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Kararların takip edilmesi ve gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için komisyon çalışmaları sürdürecek.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISINDA, KALİTE GÜVENCESİ, KURUMSAL GELİŞİM...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) KALİTE KOMİSYONU TOPLANTISINDA, KALİTE GÜVENCESİ, KURUMSAL GELİŞİM, TOPLUMSAL KATKI VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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