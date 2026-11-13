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KBÜ'de engelli öğrencilerin eğitiminde koordinasyon ve erişilebilirlik önceliği

Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda danışmanlar, ders-sınav uyarlamaları, materyal erişimi ve fiziki erişim sorunlarını paylaştı; koordinasyon vurgulandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Ayşe Şen

KBÜ'de engelli öğrencilerin eğitiminde koordinasyon ve erişilebilirlik önceliği

toplantının amacı ve yürütücüleri:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Engelliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda, akademik birimlerde görev yapan engelli öğrenci akademik ve idari danışmanları bir araya geldi. Toplantı, merkez müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsa Özkan ile müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Kolukısa ve Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Hayriye İnci tarafından yürütüldü.

tartışılan öncelikli konular:

Danışmanlar, görev yaptıkları birimlerde karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı. Görüşmelerde özellikle ders ve sınav uyarlamaları, ders materyallerinin erişilebilirliği ve fiziksel erişilebilirlik konuları öne çıktı. Bu başlıklar çerçevesinde uygulamada yaşanan eksiklikler ve pratik çözümler ele alındı.

Toplantıda gelen talepler doğrultusunda birimlerden iletilen ihtiyaçlar değerlendirildi; danışmanların sorumluluklarına ilişkin beklentiler netleştirildi ve uygulamaya yönelik öneriler tartışıldı.

koordinasyon ve ortak uygulama çağrısı:

Katılımcılar, engelli öğrencilerin eğitim süreçlerine eşit ve etkin katılımını sağlamak için akademik birimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, benzer taleplere tutarlı yanıtlar verebilmek amacıyla ortak uygulama çerçevesi oluşturulmasının önemi öne çıktı.

Toplantı, erişilebilirlik uygulamalarının iyileştirilmesi ve danışmanlık süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerle tamamlandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ENGELLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN, AKADEMİK...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ENGELLİLER EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN, AKADEMİK BİRİMLERDE GÖREV YAPAN ENGELLİ ÖĞRENCİ AKADEMİK VE İDARİ DANIŞMANLARINA YÖNELİK TOPLANTI DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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