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Denizli'de 5 bin yıllık aşıklık kültürü Ege Aşıklar Bayramı'nda canlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 13. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'nda yurt içi ve dışından ozanları buluşturarak 5 bin yıllık aşıklık mirasını yaşattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli'de 5 bin yıllık aşıklık kültürü Ege Aşıklar Bayramı'nda canlandı

Denizli'de 5 bin yıllık aşıklık kültürü Ege Aşıklar Bayramı'nda canlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk kültürünün en köklü geleneklerinden biri olan aşıklık geleneğini yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmak amacıyla bu yıl 13. kez Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na ev sahipliği yaptı. İki gün süren organizasyon, yurt içi ve yurt dışından gelen ozanları, çırakları ve kültür emekçilerini Denizli'de bir araya getirdi.

Program ve katılımcılar:

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen geceye Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, Türkiye’den 9, Türk dünyasından 4 ve Bulgaristan’dan 1 olmak üzere toplam 13 usta ozanın yanı sıra genç çıraklar ve onur konukları sahne aldı. Etkinlikte Ege Bölgesi’nin usta ismi Ozan Nihat moderatörlüğü üstlendi; Kırşehir’den Doç. Dr. Ramazan Kamiloğlu ve Tokat’tan Doç. Dr. Muhammet Avşar geceye şeref konuğu olarak katıldı.

Atışmalar ve geleneğin aktarıldığı anlar:

Gecede ozanlar sazları ve şiirleriyle dostluk, sevgi ve kardeşlik temalarını öne çıkardı. İzleyicilerin büyük ilgisini çeken bölüm ise aşıkların hazırcevaplık ve doğaçlama yeteneklerini sergilediği atışmalar oldu. Usta ozanların mizah ve derinlik içeren dizeleri, salonu dolduran dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve geleneğin canlı olarak yaşatıldığını gösterdi.

Program süresince sahnede yer alanlar, söz sanatının kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Etkinlik, hem performans hem de eğitim boyutuyla geleneksel aşık kültürünün güncel yurttaşlık ve toplum değerleriyle buluştuğu bir platform sundu.

Plaketler ve eğitim çalışmaları:

Gecenin sonunda, Türk halk kültürünün sürdürülmesine katkı sunan usta ozanlara, çıraklara ve şeref konuklarına günün anısına plaketler takdim edildi. Başkan Vekili Ali Marım, emek ve katkılarından ötürü ozanlara teşekkür etti.

Etkinlik öncesinde yurt içi ve yurt dışından gelen aşıklar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ederek, özel yazdıkları dörtlük ve manilerle teşekkürlerini sundu. Aşıklar ayrıca ana program öncesi şehirdeki 4 farklı lisede söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi; çıraklar ve usta ozanlar gençlerle bir araya gelerek geleneğin anlatıldığı, soruların cevaplandığı etkileşimli buluşmalar düzenledi.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu kültür şöleni, aşıklık geleneğinin hem korunduğu hem de yeni kuşaklara aktarıldığı bir sahne olarak kayda geçti. Organizasyon, kentin kadim mirası yaşatma rolünü sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN EN KÖKLÜ VE KADİM GELENEKLERİNDEN BİRİ OLAN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRK HALK KÜLTÜRÜNÜN EN KÖKLÜ VE KADİM GELENEKLERİNDEN BİRİ OLAN AŞIKLIK GELENEĞİNİ YAŞATMAK VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK AMACIYLA BU YIL 13. KEZ ULUSLARARASI EGE AŞIKLAR BAYRAMI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. İKİ GÜN SÜREN DEV KÜLTÜR ŞÖLENİ, YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN GELEN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OZANLARI VE ÇIRAKLARI DENİZLİ’DE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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