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Tatvan'da kış erken bastırdı, ilçe akşamı beyaza büründü

Tatvan'da sabah hafif başlayan kar yağışı akşama doğru şiddetlendi, ilçe beyaza büründü; yetkililer sürücüleri kar, buzlanma ve dona karşı uyardı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Tatvan'da kış erken bastırdı, ilçe akşamı beyaza büründü

Tatvan'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaştı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı, akşamın ilerleyen saatlerinde etkisini artırarak yerleşim alanlarını beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte ilçe genelinde kış manzaraları hakim olurken, vatandaşlar erken gelen karın oluşturduğu görüntülere olumlu tepki verdi.

hava ve ulaşım uyarısı:

Yerel yetkililer, kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yollarda görüş mesafesinin azalabileceği, buzlanma riskinin artacağı bildirildi. Yetkililer sürücülerin kış şartlarına uygun lastik ve ekipman kullanmalarını, araçlarında çekme halatı, zincir ve gerekli malzemeleri bulundurmalarını, ayrıca hız ve takip mesafesine dikkat etmelerini istedi.

vatandaşın yorumu:

Turgut Hüseyni adlı vatandaş, kış mevsiminin bu yıl erken başladığını belirterek şunları söyledi: "Bu sene kışımız erken geldi. Önümüzde yaklaşık 7 ay sürecek uzun bir kış var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Havalar da iyice soğumaya başladı. Bu kış ayları kimine esaret, kimine çile, kimine ise bereket olarak görünüyor. İnşallah bizim için de bereketli bir kış olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun".

Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği belirtilirken, yetkililer ihtiyaç halinde ilgili birimlerin teyakkuzda olduğunu duyurdu. Vatandaşların ve sürücülerin alınacak tedbirlere uyması, hem günlük yaşamın aksamaması hem de olası kazaların önlenmesi açısından önem taşıyor.

TATVAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

TATVAN’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ ARTIRDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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