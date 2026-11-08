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Muş'ta Çavuştepe beyaza büründü: yükseklerde kar örtüsü 1 metreye çıktı

Muş'ta 2600 rakımlı Çavuştepe'de kar gece etkisini artırdı; yüksek kesimlerde örtü yer yer 1 metreyi buldu, ekipler yolları açmak için çalışıyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Muş'ta Çavuştepe beyaza büründü: yükseklerde kar örtüsü 1 metreye çıktı

yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı:

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaza büründü; kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

yol açma çalışmaları ve ulaşım:

Üçevler grup köy yolu, 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergâh olarak kullanılıyor. Kar yağışının ardından ulaşımın aksamaması için Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Ekipler iş makineleriyle yolda biriken karları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Ekiplerin yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Muş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Muş’un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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