Kocaeli Büyükşehir’den öğretmenlere konut projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından duyurulan proje, İzmit Orhan Mahallesi’nde öğretmenlere tahsis edilecek 240 daire ve 6 iş yerinden oluşuyor. Açıklama, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemek programında yapıldı. Programa Başkan Büyükakın ile eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ev sahipliği yaptı; AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, ilçe milli eğitim müdürleri, çok sayıda öğretmen ile Büyükakın’ın ilkokul öğretmeni Hatice Tunay ve eşi Yaşar Tunay katıldı.

projenin kapsamı:

Başkan Büyükakın, geçen yıl verilen müjdenin ardından hazırlıkları tamamlanan projenin yerini ve kapsamını paylaştı. Konutların İzmit Orhan Mahallesi'nde, Tuana Konutları’nın arkasında inşa edileceği belirtildi. Proje kapsamında toplam 240 daire ve 6 iş yeri planlanıyor; öncelik olarak ev sahibi olmayan öğretmenlerin yararlanması hedefleniyor. Kent Konut’un önümüzdeki günlerde konutların başvuru koşulları ve dağıtım kriterleriyle ilgili detayları öğretmenlerle paylaşması bekleniyor.

daire tipi ve altyapı olanakları:

Projede daire dağılımı şöyle: 7 adet 1+1 (86,47 m²), 120 adet 2+1 (99,70 m²) ve 113 adet 2+1 (109,34 m²). Yerleşimde açık ve kapalı otoparklar, elektrikli araç şarj istasyonları, çocuk oyun alanları, açık hava spor aletleri ve oturma grupları gibi sosyal donatılar planlanıyor. Bu donatılar, proje tamamlandığında hem konut içinde yaşayanların hem de çevrenin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Etkinlikte konuşan Büyükakın, öğretmenlerin toplumun ve ülkenin geleceğini şekillendirmedeki rolünü vurguladı ve eğitimin şartlarının iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Konuşmasında öğretmenlere yönelik takdirini dile getirerek, "Yaptığınız iş de bu memleketin en kıymetli işi" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca projenin öğretmenlere somut destek sunmayı amaçladığını, bunun büyük adımların küçük adımlarla başladığının bilinciyle atılmış bir adım olduğunu söyledi.

Kent Konut tarafından yürütülecek projenin teknik ve başvuru ayrıntıları açıklandığında, öncelikli gruba ilişkin kriterler ve teslim takvimi netleşecek. Yetkililer, projenin öğretmenlerin konut ihtiyacına katkı sağlaması ve örnek bir uygulama olması hedefiyle ilerleyeceğini ifade etti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN, ÖĞRETMENLERE YÖNELİK KONUT PROJESİNİN DETAYLARINI AÇIKLADI.