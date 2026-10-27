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Oğuz Alper Öktem Martı'ya taksici daveti: komisyonsuz çalışma ve otomobil ödülü

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, taksicileri komisyonsuz Martı'ya davet etti; altı ay içinde en çok yolculuk yapan sürücüye otomobil hediye edilecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Oğuz Alper Öktem Martı'ya taksici daveti: komisyonsuz çalışma ve otomobil ödülü

Öktem'in çağrısı ve teklifin ayrıntıları:

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Martı TAG ile ilgili mahkeme kararının ardından taksi dünyasına barış çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Öktem, "Şimdi barışma vakti. Bütün taksi sürücülerini Martı'ya kaydolmaya davet ediyorum" sözleriyle tüm taksi sürücülerini platforma çağırdı.

Öktem, taksicilere yönelik teklifini netleştirdi: Martı platformunda çalışmak isteyen sürücüler hiçbir komisyon ödemeden hizmet verebilecek. Video mesajında "Hiçbir komisyon ödemeden gelin Martı’da siz de çalışın. Bu devasa ailenin siz de parçası olun" ifadelerini kullandı ve taksicilere platforma katılmaları çağrısını yineledi.

Ödül ve süre şartı:

Öktem çağrısını bir ödül vaadiyle destekledi. Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki altı ay boyunca Martı'da en çok yolculuk gerçekleştiren taksici Öktem'in kendi otomobilini kazanacak. Bu girişim, platforma katılımı hızlandırmak amacıyla stratejik bir teşvik olarak sunuldu.

Aynı zamanda TAG sürücülerine yönelik ayrı bir mesaj da iletildi. Öktem, her davaya giderken kullandığı ve kendisinin uğurlu bulduğu otomobiline "Karaoğlan" adını verdiğini belirterek, bu aracı önümüzdeki altı ay boyunca en düzenli Martı TAG sürücülüğü yapan kişiye hediye edeceğini açıkladı. Öktem, TAG sürücülerine dönük olarak da "Şehrin kahramanı Martı sürücüsü kardeşlerim. Sizi de unutmadım" dedi.

Başvurular ve ilk veriler:

Öktem'in çağrısının ardından platforma başvurular hızlandı. Yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 19 bin 461 taksi sürücüsünün Martı platformunda çalışmak üzere başvuruda bulunduğu belirtildi. Bu rakam, teklifin kısa sürede geniş ilgi çektiğini gösteriyor.

Öktem'in çağrısı, sektördeki ilişkilerin yeniden düzenlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir. Komisyonsuz çalışma ve sürdürülebilir teşviklerle platformun taksi sürücüleri arasında kabul görüp görmeyeceği, önümüzdeki altı aylık dönemde netleşecek.

MARTI KURUCUSU OĞUZ ALPER ÖKTEM, MARTI TAG’A İLİŞKİN MAHKEME KARARININ ARDINDAN TAKSİCİLERE BARIŞ...

MARTI KURUCUSU OĞUZ ALPER ÖKTEM, MARTI TAG’A İLİŞKİN MAHKEME KARARININ ARDINDAN TAKSİCİLERE BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU. TÜM TAKSİ SÜRÜCÜLERİNİ MARTI PLATFORMUNDA KOMİSYONSUZ ÇALIŞMAYA DAVET EDEN ÖKTEM, ÖNÜMÜZDEKİ ALTI AY BOYUNCA EN ÇOK YOLCULUK YAPAN TAKSİCİYE KENDİ OTOMOBİLİNİ HEDİYE EDECEĞİNİ AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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