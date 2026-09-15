Okul aile iş birliği Hakkâri'de gündeme geldi

Seminerin içeriği:

Hakkâri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Hakkâri Aile Destek Merkezi 1. Şube'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması kapsamında "Okul ve Aile" başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere merkez kursiyerleri katıldı ve program boyunca okul-aile iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Ailelerin rolü ve öneriler:

Programda, ailelerin çocukların eğitim sürecini yakından takip etmelerinin gerekliliği, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmanın yolları ve ebeveynlerin yalnızca notlara değil, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine de destek olmalarının önemi detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılara, evde öğrenme ortamının güçlendirilmesi, rutinlerin oluşturulması ve duygusal desteğin günlük hayatta nasıl sağlanabileceğine dair pratik öneriler sunuldu.

Vakıf yetkilisinin değerlendirmesi:

Hakkâri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, eğitimin yalnızca okul ortamında yürütülen bir süreç olmadığını vurgulayarak ailelerin çocukların geleceğe hazırlanmasında önemli sorumluluk taşıdığını belirtti. Abdullahoğlu, aile ile okul arasındaki güçlü iletişimin çocukların eğitim hayatındaki başarısını ve gelişimini doğrudan etkilediğini, bu nedenle velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımının şart olduğunu ifade etti.

Seminer, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi; programın amaçlarından biri olarak hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının karşılıklı iletişimini güçlendirerek öğrencilere daha kapsayıcı destek sağlanması hedeflendi.

HAKKÂRİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HAKKÂRİ AİLE DESTEK MERKEZİ 1. ŞUBE’DE, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA "OKUL VE AİLE" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.