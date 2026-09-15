Dolar 48,6340 +0,02%
Euro 56,1843 +0,08%
Bist 13.987,91 -1,74%
Altın Gram 6.743,89 -0,89%
EUR/USD 1,1549 -0,07%
Brent Petrol 101,77 +0,77%
--°

Okul aile iş birliği Hakkâri'de gündeme geldi

Hakkâri Aile Destek Merkezi'nde okul ve aile konulu seminer düzenlendi; ailelerin eğitim sürecine katılımı ve çocukların sosyal-duygusal gelişimi ele alındı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Okul aile iş birliği Hakkâri'de gündeme geldi

Seminerin içeriği:

Hakkâri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Hakkâri Aile Destek Merkezi 1. Şube'de, yeni eğitim öğretim yılının başlaması kapsamında "Okul ve Aile" başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminere merkez kursiyerleri katıldı ve program boyunca okul-aile iş birliğinin önemi üzerinde duruldu.

Ailelerin rolü ve öneriler:

Programda, ailelerin çocukların eğitim sürecini yakından takip etmelerinin gerekliliği, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmanın yolları ve ebeveynlerin yalnızca notlara değil, çocukların sosyal ve duygusal gelişimine de destek olmalarının önemi detaylı biçimde ele alındı. Katılımcılara, evde öğrenme ortamının güçlendirilmesi, rutinlerin oluşturulması ve duygusal desteğin günlük hayatta nasıl sağlanabileceğine dair pratik öneriler sunuldu.

Vakıf yetkilisinin değerlendirmesi:

Hakkâri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, eğitimin yalnızca okul ortamında yürütülen bir süreç olmadığını vurgulayarak ailelerin çocukların geleceğe hazırlanmasında önemli sorumluluk taşıdığını belirtti. Abdullahoğlu, aile ile okul arasındaki güçlü iletişimin çocukların eğitim hayatındaki başarısını ve gelişimini doğrudan etkilediğini, bu nedenle velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımının şart olduğunu ifade etti.

Seminer, katılımcıların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi; programın amaçlarından biri olarak hem ailelerin hem de eğitim kurumlarının karşılıklı iletişimini güçlendirerek öğrencilere daha kapsayıcı destek sağlanması hedeflendi.

HAKKÂRİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HAKKÂRİ AİLE DESTEK...

HAKKÂRİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HAKKÂRİ AİLE DESTEK MERKEZİ 1. ŞUBE’DE, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA "OKUL VE AİLE" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da gençlerin üniversite yolculuğuna belediye desteği
images

Kampüste Ordumkart başvuru ve vize noktası öğrencilere kolaylık sağlıyor
images

Esenköy'de sekiz yıldır süren ücretsiz öğrenci servisi geleneği devam ediyor
images

Bitlis'ten gökyüzüne selam: çocuklar Gazze için uçurtmalarını bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’un tarihi İkiz Konak yeni yüzüyle turizme açılıyor

Fahri trafik müfettişlerine uzaktan eğitimle hazırlık

Genç erkekleri de hedefleyen sessiz risk: prostat kanserinde erken tarama şart

Çocuklara eşit başlangıç: Çolakoğlu Metalurji 1.000 ilkokul öğrencisine destek verdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi