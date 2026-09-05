Okul alışverişinde internet riskleri: fiyat değil ürün güvenliğine bakın

e-ticaretin büyümesi ve denetim zorlukları:

Avukat Mehmet Mücahit Arvas, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde internetten kırtasiye alışverişinin arttığına dikkat çekti. Arvas, geçen seneki e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 50 büyüdüğünü, e-ticaretin artık gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi. Bununla birlikte e-ticaretin farklı dinamikleri nedeniyle fiziksel mağazadaki gibi dokunarak ve inceleyerek kontrol etme imkanının sınırlı olduğunu belirtti.

Arvas, bu alandaki düzenlemelere de işaret ederek Ticaret Bakanlığı'nın yaklaşık 1 buçuk yıl önce e-ticarette ürün güvenliğine yönelik bir yönetmelik yayımladığını aktardı. Ayrıca Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje kapsamında Avrupa Birliği mevzuatı ve Türk mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarının yürütüldüğünü ve bu projede farkındalık artırma ile danışmanlık faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

kırtasiye alışverişinde dikkat edilmesi gereken işaretler:

Arvas tüketicilere alışveriş sırasında sadece fiyata bakmamalarını, ilanlarda yer alan bilgileri dikkatle incelemelerini tavsiye etti. E-ticaret ilanlarında mutlaka bulunması gereken bilgilerin başında imalatçı, ithalatçı ve satıcı bilgileri ile ürün görselleri geliyor. Bu verilerin eksik olması, ürün güvenliği konusunda risk işareti olarak değerlendirilmelidir.

Örnek olarak Arvas, bazı ürünlerde aranması gereken özel işaretleri şöyle sıraladı: keçeli kalemlerde CE işareti, sprey boyalarda "Yanıcı" uyarısı, sıvı yapıştırıcılarda ise "E" işaretinin ilanda görünmesi gerektiğini vurguladı. Bu işaretler ve uyarılar, hem çocukların sağlığı hem de kullanıcı güvenliği açısından önem taşıyor.

Arvas son olarak, kırtasiye ürünlerinde ilan bilgileri eksiksiz değilse tüketicilerin satın alma kararını yeniden değerlendirmesini, gerektiğinde satıcıya ek bilgi ve görsel talep etmelerini önerdi. "E-ticarette fiziki teması olmadığı için ilanlardaki bilgilerin tam ve doğru olması tüketici güvenliği için şarttır" şeklinde uyardı.

Pratik kontrol listesi: İlanlarda imalatçı/ithalatçı/satıcı bilgilerini, ürün görsellerini, güvenlik işaretlerini ve varsa yanıcı/zararlı uyarılarını kontrol edin; fiyat yerine bu bilgilerin doğruluğunu önceliklendirin.

AVUKAT MEHMET MÜCAHİT ARVAS, AÇIKLAMALARDA BULUNDU.