Okul başarısının temeli sağlıktır: ailelere uygulanabilir öneriler

Okul başarısında sağlığın rolü:

Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Kaşlı, çocuğun okulda başarılı olmasının ilk koşulunun sağlıklı ve iyi hissetmesi olduğunu belirtiyor. Okula dönüşle birlikte artan sosyal ilişki ve yoğun ders temposu, çocuğun fiziksel ve zihinsel kaynaklarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle eğitimdeki performansın arkasında yalnızca ders çalışma değil, aynı zamanda iyi planlanmış bir sağlık takibinin bulunduğu vurgulanmalı.

Kaşlı, özellikle okulun ilk döneminde sık görülen nezle ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının, çocuğun bağışıklığının zayıf olduğunu otomatikman göstermeyeceğini söylüyor. Kapalı ortamlarda yoğun temas, çocukların birçok virüs ve bakteriye ilk defa maruz kalmasıyla birlikte daha sık enfeksiyon geçirilmesine neden olabiliyor; bu durumun yönetimi ve takibi, panikleyerek gereksiz ilaç kullanmaktan kaçınmayı gerektiriyor.

Ailelere öneriler ve öncelikler:

Bağışıklık ve takviye yaklaşımları:

Dr. Kaşlı, piyasada sıkça adı geçen "bağışıklık güçlendirici" ürünlere ailelerin temkinli yaklaşması gerektiğini söylüyor. Çocuğun bağışıklığı için en etkili ve temel önlemler yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yeterli sıvı tüketimi olarak öne çıkıyor. Çok sayıda vitamin ve destek kullanımının rutin hâle getirilmemesi gerektiğini belirten Kaşlı, D vitamini veya demir gibi desteklerin ancak çocuğun yaşı, beslenme durumu ve büyüme-gelişme takibi göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini ifade ediyor.

Aşı takibi ve ek aşılar:

Okul başlangıcı, aşı karnesinin gözden geçirilmesi için elverişli bir dönemdir. Kaşlı, ulusal aşı takvimindeki aşıların tamamlanmasının önemine dikkat çekiyor ve çocuğun yaşına, sağlık durumuna ve risk faktörlerine göre mevsimsel influenza (grip) aşısı gibi ek aşı seçeneklerinin çocuk hekimiyle değerlendirilmesini öneriyor.

Uyku, beslenme ve günlük rutin:

Yaz tatilinde değişen uyku saatlerinin okul dönemine hızlıca düzeltilmesinin zor olabileceğini söyleyen Kaşlı, yetersiz uykunun yalnızca gün içindeki yorgunlukla sınırlı kalmayıp dikkat, öğrenme, davranış ve genel iyi oluş üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtiyor. Bu nedenle okul döneminde yaşa uygun ve düzenli uyku sürelerinin, sağlıklı beslenme kadar öncelikli olması gerekiyor. Kahvaltının atlanmaması; meyve, süt ve süt ürünleri, yumurta, tam tahıllı ürünler ile uygun atıştırmalıkların tercih edilmesi ve şekerli içecekler ile yüksek işlenmiş gıdaların sınırlandırılması öneriliyor. Ayrıca okulda düzenli su tüketiminin teşvik edilmesi sık sık hatırlatılan basit ama etkili bir önlem olarak öne çıkıyor.

Okul öncesi sağlık değerlendirmesi:

Kaşlı, okul öncesi yapılan sağlık kontrollerinin sadece mevcut bir hastalığı taramaktan ibaret olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu değerlendirmede boy-kilo takibi, büyüme eğrisinin gözden geçirilmesi, aşıların kontrolü, beslenme ve uyku alışkanlıklarının değerlendirilmesi ile gerektiğinde görme ve işitme açısından ileri değerlendirme planlanmasının önemli olduğunu belirtiyor.

Genel olarak Dr. Onur Kaşlı, ailelere çocuğun hiç hastalanmadığı ideal bir yıl hedeflemek yerine, sağlıklı alışkanlıklar kazandırmanın, aşıları takip etmenin ve gerektiğinde zamanında çocuk hekimine başvurmanın daha gerçekçi ve faydalı olduğunu hatırlatıyor. Bu önlemlerle yeni eğitim-öğretim döneminin hem daha sağlıklı hem de daha keyifli geçebileceği mesajını veriyor.

Dr. Onur Kaşlı, yeni eğitim döneminin tüm çocuklar için sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini dileyerek açıklamasını sonlandırdı.

ÇOCUK SAĞLIĞININ OKUL BAŞARISINDAKİ KRİTİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKEN BURTOM KONUR CERRAHİ TIP MERKEZİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI DR. ONUR KAŞLI, ÇOCUĞUN OKUL BAŞARISININ TEMELİNDE ÖNCELİKLE SAĞLIKLI OLMASI VE KENDİNİ İYİ HİSSETMESİNİN YATTIĞINI SÖYLEDİ. ÇOCUKLARIN HİÇ HASTALANMADIĞI BİR OKUL YILI HEDEFLEMENİN GERÇEKÇİ OLMAYABİLECEĞİNİ DİLE GETİREN UZM. DR. KAŞLI, SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR KAZANDIRARAK, AŞILARI TAKİP EDEREK VE GEREKTİĞİNDE ÇOCUK HEKİMİNE BAŞVURARAK BU DÖNEMİN DAHA SAĞLIKLI VE KEYİFLİ GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ VURGULADI.