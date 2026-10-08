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Okul çıkışı aniden fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışında nefes darlığı yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi yere yığıldı; hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Okul çıkışı aniden fenalaşan 17 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi sınırlarındaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arkasındaki arazide meydana gelen olayda, 12. sınıf öğrencisi A.B.A. (17), okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte yemek için Yeni Sanayi istikametine yürürken aniden fenalaştı.

Arkadaşlarına nefes darlığı şikayeti olduğunu söyleyen öğrenci kısa süre sonra yere yığıldı. Çevredeki gençlerin, öğrencinin ağzından köpük geldiğini görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.B.A., daha sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen öğrenci kurtarılamadı.

Soruşturma ve ilk değerlendirme:

Cumhuriyet savcılığı olayın kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçmesi yönünde işlem başlattı. İlk değerlendirmelerde öğrencinin kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulduğu belirtildi.

Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp incelemesi ve soruşturma devam ediyor; yetkililer bağlamında yapılacak tıbbi ve adli değerlendirmeler sonucu netleşecek.

KIRIKKALE&#039;NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE OKUL ÇIKIŞI ARKADAŞLARIYLA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞAN 17 YAŞINDAKİ...

KIRIKKALE'NİN YAHŞİHAN İLÇESİNDE OKUL ÇIKIŞI ARKADAŞLARIYLA YOLDA YÜRÜRKEN FENALAŞAN 17 YAŞINDAKİ LİSE ÖĞRENCİSİ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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