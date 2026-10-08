Tosya'da traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir trafik kazasında üç tekerlekli motosikletin traktöre arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, D100 karayolu Yazıçam mevkiinde gerçekleşti.

kaza yeri ve araç bilgisi:

Edinilen bilgilere göre, 37 KG 954 plakalı üç tekerlekli motosikleti kullanan Baki D., aynı istikamette seyir halinde olan 19 FF 933 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

sağlık ekiplerinin müdahalesi ve soruşturma:

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti; yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'NUN TOSYA İLÇESİNDE TRAKTÖRE ARKADAN ÇARPAN ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.