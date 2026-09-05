Okul kaygısıyla başa çıkmada kademeli ayrılık önerisi

uzmanın değerlendirmesi:

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşe Nursena Işın, Kayseri Devlet Hastanesi bünyesindeki Çok Disiplinli Çocuk Ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM)'de görevli olarak, okula yeni başlayacak ve uyum sürecinde zorlanan çocuklara yönelik önerilerini açıkladı. Işın, her çocuğun uyum sürecinin ve öğrenme hızının farklı olduğunun altını çizdi ve ailelerin kendi kaygılarını yönetmelerinin önemine vurgu yaptı.

Velilere, okul başlamadan önce çocuklarıyla okuldan ne beklediklerini ve kaygılarını konuşmalarını; bu kaygılar karşısında küçümsemeden, anlayışla yaklaşmalarını tavsiye etti. Işın, aileleri diğer akranlarla kıyaslamamaları ve daha çok çocuğun çabasını ödüllendirmeye odaklanmaları konusunda uyardı.

duygusal hazırlık ve pratik tavsiyeler:

Işın, akademik hazırlıktan daha önemli olanın çocuğun duygusal olarak okula hazırlanması olduğunu belirtti. Okul alışverişi, çocuğun ders çalışma alanının hazırlanması ve karar süreçlerine çocuğun dahil edilmesinin, öz yeterlilik duygusunu güçlendirerek adaptasyonu kolaylaştıracağını söyledi.

Uzman, ailelere şu noktaları özellikle vurguladı: ebeveynlerin kaygısını kontrol etmesi; çocukla açık iletişim kurulması; ve sürecin çocuk merkezli, çaba odaklı bir yaklaşımla yürütülmesi.

kademeli ayrılık nasıl uygulanır:

Işın, uyum sürecinde zorlanan çocuklar için kademeli ayrılık yöntemini önerdi. Ailelere, çocuğa öncelikle okuldayken nerede olacaklarını anlatmalarını öğütledi: "Sen okula gideceksin, ben de işime gideceğim" ya da "ben de evde bunu yapacağım" gibi net ifadelerin kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Uygulama örneği olarak Işın, şu adımları paylaştı: aile bir hafta sınıfın kapısında bekleyebilir; sonrasında bir hafta bahçede beklemek gibi kademeli olarak süreyi azaltmak; öğretmenin bir süre çocuğu arayıp destek vereceğini söyleyip, bunun da zamanla sona ereceğinin bildirilmesi. Işın, bu süreçte net ve kararlı bir tutum alınmasını, duyguların çocuğa yansıtılmamasını ve ayrılık sonrası sürecin uzatılmamasını önerdi.

rutin değişimleri ve zihinsel hazırlık:

Yaz tatilinden okul dönemine geçişin bir rutin değişimi olduğunu hatırlatan Işın, uyku saatleri ve ekran sürelerinin kademeli olarak okul düzenine getirilmesini önerdi. Yatış ve kalkış saatlerinin günlük olarak 15-20'şer dakika geriye çekilmesi ve ekran süresinin önceden azaltılması, öğrenme, dikkat ve hafıza üzerinde olumlu etki sağlar.

Okula başlamadan 1-2 hafta önce gündelik olarak 15-20 dakikalık eski konuları gözden geçirme veya kitap okuma gibi zihni hazırlayıcı aktivitelerin faydalı olduğunu belirtti.

Çok ileri düzeyde kaygı belirtileri görüldüğünde ise Işın, kesinlikle çocuk psikiyatri muayenesi ve gerekli müdahalelerin yapılmasını önerdi.

ÇOCUK PSİKİYATRİ UZMANI DR. AYŞE NURSENA IŞIN