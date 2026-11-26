Milli teknoloji seferberliğiyle ar-ge harcamaları 24,8 milyar dolara çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze'de açılışı yapılan Milli Teknoloji Atölyesi töreninde Türkiye'nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) alanındaki büyüme verilerini paylaştı. Bakan Kacır, 2002'de yıllık 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarının bugün 24,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

ar-ge yatırımlarında nicel sıçrama:

Kacır, son 24 yılda Ar-Ge kapasitesinde önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı 29 binden 318 bine yükselirken, özel sektörün Ar-Ge harcamaları 45 misli artışla 16,1 milyar dolar düzeyine çıktı. Ar-Ge harcamalarının milli gelir içindeki payı ise binde beş seviyesinden %1,55'e ulaştı.

Bakan konuşmasında, savunma, havacılık ve otomotiv gibi alanlarda geliştirilen teknolojilerin ülkenin yetkinliğini gösterdiğini ifade ederek Akıncı, Kızılelma, KAAN, Türksat 6A ve Togg projelerini örnek gösterdi.

milli teknoloji atölyeleri ve gençlere yönelik adımlar:

Gebze'de açılan atölyeye TÜBİTAK aracılığıyla 30 milyon lira destek sağlandığı belirtildi. Merkezde elektronik kart üretim cihazları, 3 boyutlu yazıcılar, CNC tezgahları ve hassas ölçüm sistemleri gibi ekipmanlar öğrencilerin kullanımına sunuldu. Atölyeden şu anda 16 teknoloji takımı aktif yararlanıyor.

Bakan Kacır, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma programları açılacağını ve gençlerin bu programlara başvurularını 20 Aralık tarihine kadar yapabileceğini duyurdu. Ayrıca, yıl sonuna kadar 81 ilde 100 Milli Teknoloji Atölyesi açılması hedeflendiği ve başarı diliminde ilk yüzde 1'lik grupta yer alan liselere de atölyeler kurulacağı belirtildi.

kocaeli'de bilim ve toplum çalışmalarının yaygınlaşması:

Kocaeli'nin sanayi ve araştırma altyapısına dikkati çeken Kacır, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları kapsamında ilde 74 proje yürütüldüğünü ve yaklaşık 150 bin kişinin bilimsel etkinliklerle buluşturulduğunu söyledi. Çayırova ve Başiskele'de projelerle bilim merkezi ağının genişletileceği, açılan atölyenin üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceği vurgulandı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise atölyelerin gençlerin erken yaşta bilim ve teknolojiye yönelmesine katkı sağlayacağını belirterek öğrencilerin yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Kacır, konuşmasında teknolojinin üretime ve rekabet gücüne dönüşmesinin stratejik önem taşıdığını yineleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Teknoloji Hamlesi'nin bu alandaki seferberliği pekiştirdiğini söyledi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR KONUŞMA YAPTI