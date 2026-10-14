Okul servisinden inen Yasemin'e çarpan araç sonrası kusur tartışması

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 25 Ağustos'ta meydana gelen kazada, 13 yaşındaki Yasemin Tuana Özdemir, okul servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken aynı yönden gelen başka bir servis aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza sonrası düzenlenen trafik tutanağında, baba İsmail Özdemir'in itirazına göre kızının yüzde 100 kusurlu gösterilmesi ailede tepki yarattı.

Tutanak, kusur değerlendirmesi ve ailenin iddiaları:

Baba İsmail Özdemir, tutanakta kazanın gerçekleştiği koşulların yer almadığını ve kızının okul servisinden indirildiğinin kayda geçirilmediğini söylüyor. Özdemir, kusur değerlendirmesinin kamera görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önünde bulundurulmadan yapıldığını iddia ediyor ve bu nedenle karara itiraz ettiğini belirtiyor. Aile, hem çarpan aracın sürücüsünün hem de kızını indiren okul servisinin sorumluluklarının araştırılmasını talep ediyor.

Özdemir'in aktardığına göre trafik tutanağı, olay anına ilişkin önemli ayrıntıları atlamış; servis aracından inme, tanık beyanları ve mevcut kamera kayıtları yeterince değerlendirilmemiş. Baba, sonuçta 13 yaşındaki kızının adeta suçlu gösterildiğini vurguluyor ve bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor.

Kayıtlar, görüntüler ve zamanaşımı riski:

Ailenin elinde birkaç güvenlik kamerasına ait görüntü olduğunu söyleyen Özdemir, olay yerini gören kameraların kayıt süresinin sınırlı olması nedeniyle pek çok kaydın üzerine yazıldığını belirtiyor. Kayıtların genelde yedi gün saklandığı ve bu sürenin ardından tekrar kayıt yazıldığı için orijinal görüntülerin büyük kısmı silinmiş durumda.

Elinde tesadüfen kalan 2-3 kısa görüntünün, kızının önce sağ tarafı kontrol ettiğini, sağdan gelen aracın geçmesinin ardından yolun karşısına geçmeye çalıştığını gösterdiğini belirten Özdemir, söz konusu görüntülerin tam olay akışını ortaya koymak için yeterli olmadığını ifade ediyor. Aile, tanıkların dinlenmediğine ve mevcut kayıtların tümünün değerlendirilemediğine dikkat çekiyor.

Yaralanma, tedavi süreci ve beklentiler:

Kazanın etkisiyle Yasemin'in köprücük kemiğinde kırık, kafatasında ve göz çukurunda çatlakların oluştuğu bildirildi. Baba, hastanede yaklaşık sekiz gün kaldıklarını ve ilerleyen süreçte kızının köprücük kemiği nedeniyle tekrar ameliyat olmasının gerektiğini aktarıyor. Ayrıca böbrek ve ciğerle ilgili bazı sorunların gözlendiğini, ancak bunların yaşının küçük olması nedeniyle zamanla düzelebileceğini ekliyor.

Yaşananlar ailenin hem fiziksel hem de duygusal yükünü artırmış; baba, bir vicdan meselesi olarak sorumluların yargılanmasını istiyor ve gerekli cezai süreç başlatılmadıkça adaletin sağlanmayacağını savunuyor.

Baba'nın talepleri ve tarafların tutumu:

Özdemir, olay sonrası çarpan servis şirketinin başlangıçta kendileriyle iletişime geçmediğini, yalnızca sosyal medya kamuoyunun tepkisi sonrası genel merkez düzeyinde bir özür iletildiğini söylüyor. CİMER'e şikâyet yaptığını ve yetkililerin süreci soruşturmasını beklediğini belirtiyor.

Baba, kazaya karışan iki tarafın da sorumluluğunun netleştirilmesini, davanın ceza davasına çevrilmesini ve taksirle yaralama suçu kapsamında yargılanma sürecinin işletilmesini istiyor. Okul yönetimi ve kızını taşıyan servis şirketinin süreçte aileye destek verdiğini belirterek, okulun yardımlarına teşekkür ediyor ancak sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kazanın ardından konuşan Yasemin, servis aracından inmek zorunda bırakıldığını ve karşıya geçmeye çalışırken çarpıldığını anlattı. Kız, hastanede uyandığını ve çok acı çektiğini hatırladığını söyledi. Aile, hem sağlık durumunun takibini sürdürecek hem de hukuki mücadeleyi takip ederek sorumlulardan hesap sorulmasını hedefliyor.

ANTALYA'NIN KONYAALTI İLÇESİ'NDE 25 AĞUSTOS'TA OKUL SERVİSİNDEN İNDİKTEN SONRA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 13 YAŞINDAKİ YASEMİN TUANA ÖZDEMİR'E AYNI YÖNDEN GELEN SERVİS ARACI ÇARPTI.