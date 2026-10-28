Okul servislerinde güvenlik seferberliği: denetimler ve bilgilendirme sürüyor

Kütahya'da okul servislerine yönelik kapsamlı denetim

Kütahya genelinde, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar yoğunlaştırıldı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen faaliyetlerde hem bilgilendirme hem de saha denetimleri yapılıyor.

Denetim kapsamı:

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında servis araçlarının mevzuata uygunluğu, araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları ile teknik koşullar titizlikle inceleniyor. Ayrıca servis şoförleri ve rehber personel, güvenli öğrenci taşımacılığı ilkeleri, acil durum prosedürleri ve yol güvenliği konularında bilgilendiriliyor; personelin görev ve sorumlulukları hatırlatılıyor.

Hedef ve beklentiler:

Bu çalışmaların amacı, okul servisi taşımacılığında kabul edilen güvenlik standartlarının korunması, muhtemel risklerin önlenmesi ve öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmasının sağlanmasıdır. Denetimlerle eksikliklerin tespiti ve giderilmesi hedeflenirken, bilgilendirme faaliyetleriyle de servis çalışanlarının farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

Yetkililer, denetimlerin düzenli aralıklarla sürdürüleceğini ve velilerin de gözlem ve bildirimlerle sürece katkıda bulunmasının önem taşıdığını vurguluyor.

KÜTAHYA'DA OKUL SERVİSLERİNE GÜVENLİK DENETİMİ