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okul sezonu öncesi aydın’da servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi verildi

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Şoförler Odası ortaklığıyla okul servisi şoförleri ve rehber personele trafik kuralları ve güvenlik eğitimi verildi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

okul sezonu öncesi aydın’da servis şoförleri ve rehber personele trafik eğitimi verildi

Aydın'da okul servisi personeline yönelik sezon öncesi eğitim

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Aydın Şoförler Odası işbirliğinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla artan trafik yoğunluğuna karşı servis şoförleri ve rehber personele yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde hedef, her gün onlarca çocuğu taşıyan ekiplerin trafik kuralları, yönetmelik gereklilikleri ve yol güvenliği konularında bilgilerini tazelemekti.

Eğitimde vurgulanan başlıca konular:

Eğitimi veren Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri; okul çevresi, hız kontrolü, emniyet kemeri kullanımı, yolcu indirip bindirme kuralları ile rehber personelin görev ve sorumluluklarını içeren başlıkları katılımcılarla paylaştı. Uygulamalı olmayan ama uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durularak, mevzuata ilişkin hatırlatmalar yapıldı.

Eğitimin amacı, yalnızca mevzuatı hatırlatmak değil; sürücüler ve rehberlerin günlük pratikte karşılaştıkları riskleri azaltacak davranışları tekrar kazandırmaktı. Bu bağlamda interaktif anlatım ve örnek vakalarla dikkat çekildi.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi ve katılımcı talepleri:

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç eğitimde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Özellikle bütün vatandaşların trafik kurallarına uyduğu gibi biz ticari araç sürücülerinin de ekmek paramızı da oradan kazandığımız için trafik kurallarına devamlı uymak zorundayız. ’Tekrarlanmayan bilgi unutulmaya mahkumdur’ diye bir söz var. Bizler de Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber her yıl okullar açılırken, okul açıldıktan sonra sezon başlarken bu bilgilerimizi yeniliyoruz. Yeni bilgilerle de üzerine eklemek suretiyle herkesin bilgilenmesini, kendi eğitimini yükseltmesini, sürüş kurallarını tekrardan hatırlatmak yoluyla bir toplantı yapıyoruz. En değerli varlıklarımız biliyorsunuz çocuklarımız, öğrencilerimiz. Trafikte kalabalıklaşıyor artık. Yani herkesin trafik kurallarına uyması lazım. O yüzden Emniyet Müdürlüğümüzün eğitim birimi var. Bugün burada anlatacakları konuları can kulağıyla dinleyeceğiz".

Eğitimin sonunda soru-cevap bölümüne geçildi; her gün trafikte olan şoförler uygulamadaki sorunlar, talep ve önerilerini paylaştı. Yetkililer, bu görüşleri değerlendirip ilerleyen dönemde benzer toplantılarla iletişimi ve eğitimi sürdüreceklerini belirtti.

OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE AYDIN TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE AYDIN ŞOFÖRLER ODASI...

OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE AYDIN TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE AYDIN ŞOFÖRLER ODASI İŞBİRLİĞİ İLE SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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