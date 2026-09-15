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Okul sezonu öncesi kırtasiyelerde etiket ve kasa fiyatları mercek altında

Kuşadası Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılı öncesi kırtasiyelerde etiket, raf ve kasa fiyat uyumunu denetleyip veliler için güvenli alışveriş hedefliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Okul sezonu öncesi kırtasiyelerde etiket ve kasa fiyatları mercek altında

Denetim kapsamı ve uygulama:

Kuşadası Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kent merkezindeki kırtasiyelerde Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Ekipler, satışa sunulan okul malzemelerinin üzerinde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını, etiketlerin müşteriler tarafından kolayca görülebilir olup olmadığını ve raflarda yer alan fiyatlarla kasa fiyatları arasındaki uyumu inceledi.

Denetimlerin amacı, öğrenciler ile velilerin ihtiyaç duyduğu ürünleri doğru fiyat bilgisiyle, güvenli ve şeffaf koşullarda satın alabilmesini sağlamak olarak açıklandı. Zabıta ekipleri, market ve kırtasiye uygulamalarındaki tutarlılığı yerinde görmek için raf düzeni ve kasa fişlerini karşılaştırdı.

İhlal tespiti ve yaptırımlar:

Mevzuata aykırı uygulamalar saptanması hâlinde işletme sahiplerine ilk aşamada uyarı verileceği, tekrarı veya ciddi usulsüzlüklerde ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için esnaf bilgilendirildi.

Öğrenciler ve veliler, tüketici haklarının korunmasına yönelik bu tür denetimlerin artmasını olumlu karşıladı ve Kuşadası Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Belediye yetkilileri denetimlerin eğitim sezonu boyunca sürdürüleceğini belirtti.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA HAREKETE GEÇEN KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ...

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA HAREKETE GEÇEN KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ, KIRTASİYELERDE ETİKET, FİYAT VE RAF-KASA UYUMUNU DENETLED

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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