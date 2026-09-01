Okul stratejileri masaya yatırıldı: ilçe müdürleri Palandöken'de buluştu

Toplantı genel görünümü

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile ilçe millî eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hazırlık ve planlamalar ayrıntılı biçimde ele alındı.

Gündem ve planlanan uygulamalar:

Toplantının gündeminde yürütülecek projeler, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ve ilçelerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar yer aldı. Katılımcılar, ilçelerin ihtiyaçları çerçevesinde önceliklerin belirlenmesi, kaynak ve insan kaynağı dağılımı ile programların izleme-değerlendirme mekanizmalarının nasıl işletileceği üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve izlenecek adımlar:

Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yapılacak çalışmalar istişare edildi. Eğitim hedeflerine ulaşmak için atılacak adımlar, modelin ilçelerdeki uygulama planları ve koordinasyon süreci değerlendirildi; katılımcılar uygulama takvimi ve sorumluluk paylaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sonuç olarak, toplantı yeni eğitim yılına dönük hazırlıkların hızlandırılması, kalite odaklı projelerin yaygınlaştırılması ve Maarif Modeli ile uyumlu uygulama adımlarının netleştirilmesi yönünde kararlar ve önerilerle tamamlandı.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ BAŞKANLIĞINDA, PALANDÖKEN KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU’NDA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.