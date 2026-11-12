Dolar 50,2530 +0,05%
Euro 55,8833 +0,23%
Bist 11.819,73 +1,31%
Altın Gram 6.283,34 -2,79%
EUR/USD 1,1099 +0,08%
Brent Petrol 93,21 +0,49%
--°

Ordu'da basketbol rüzgârı: Alex Acker kamp ve spor okullarını tanıttı

Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker, NBA Basketball School Türkiye heyetiyle Ordu'ya gelerek kampa ilişkin tanıtım ve bilgilendirme ziyaretleri yaptı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Ordu'da basketbol rüzgârı: Alex Acker kamp ve spor okullarını tanıttı

NBA Basketball School Türkiye Ordu programını tanıtıyor

Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında Ordu'ya gelerek kentte yapılması planlanan kamp ve spor okulu faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret programı ve görüşme detayları:

Acker, beraberindeki heyetle birlikte Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Görüşme sırasında Acker, Ordu hakkında bilgi alırken şehrin çok güzel olduğunu ifade etti ve kabullerinden dolayı Vali Erol'a teşekkür etti.

Vali ve heyetin değerlendirmeleri:

Vali Muammer Erol ise Alex Acker ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu'da gerçekleştirecekleri faaliyetlerde başarılar diledi.

Ziyarete, NBA Basketball School Türkiye Kurucu Ortakları Devrim Kıvanç ve Aksel Barutciyan, Uluslararası İletişim Departmanı'ndan Zeynep Kıvanç, Ordu sorumluları Birkan Ülkütaşır ve Kulüp Başkanı Haldun Azder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır katıldı.

Heyetin kentteki teması, Ordu'da planlanan kamp ve spor okulu organizasyonunun tanıtımı ve ilgili taraflarla bilgilendirme süreçlerini yürütmek üzerine gerçekleşti.

ESKİ NBA VE EUROLEAGUE OYUNCUSU ALEX ACKER (SOLDA) VE VALİ MUAMMER EROL (SAĞDA)

ESKİ NBA VE EUROLEAGUE OYUNCUSU ALEX ACKER (SOLDA) VE VALİ MUAMMER EROL (SAĞDA)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Omü'nün uluslararası spor başarıları Ankara'da ödüllendirildi
images

Kıbrıslı gençlere ortak vizyon: Kayserispor’dan KKTC futboluna iş birliği daveti
images

İmam hatip liselerinde spor heyecanı Riva'da başladı
images

Nazilli'de gençlerin yarış merakı canlandı: pilot Şahin Çalışkan okulları gezdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afrika'da temiz pişirme erişimi yetersiz: kadınlar ve çocuklar en ağır bedeli ödüyor

Meralar verimliliğe kavuşuyor: Erzincan'da 5 köyde ıslah projeleri

Yüksekova'da kışla birlikte canlanan balık tezgâhları

İş dünyası COP31'de yatırım ve iklim gündemini belirledi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi