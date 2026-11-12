Ordu'da basketbol rüzgârı: Alex Acker kamp ve spor okullarını tanıttı

NBA Basketball School Türkiye Ordu programını tanıtıyor

Eski NBA ve EuroLeague oyuncusu Alex Acker, NBA Basketball School Türkiye organizasyonu kapsamında Ordu'ya gelerek kentte yapılması planlanan kamp ve spor okulu faaliyetleri hakkında tanıtım ve bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret programı ve görüşme detayları:

Acker, beraberindeki heyetle birlikte Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret etti. Görüşme sırasında Acker, Ordu hakkında bilgi alırken şehrin çok güzel olduğunu ifade etti ve kabullerinden dolayı Vali Erol'a teşekkür etti.

Vali ve heyetin değerlendirmeleri:

Vali Muammer Erol ise Alex Acker ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ordu'da gerçekleştirecekleri faaliyetlerde başarılar diledi.

Ziyarete, NBA Basketball School Türkiye Kurucu Ortakları Devrim Kıvanç ve Aksel Barutciyan, Uluslararası İletişim Departmanı'ndan Zeynep Kıvanç, Ordu sorumluları Birkan Ülkütaşır ve Kulüp Başkanı Haldun Azder, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır katıldı.

Heyetin kentteki teması, Ordu'da planlanan kamp ve spor okulu organizasyonunun tanıtımı ve ilgili taraflarla bilgilendirme süreçlerini yürütmek üzerine gerçekleşti.

ESKİ NBA VE EUROLEAGUE OYUNCUSU ALEX ACKER (SOLDA) VE VALİ MUAMMER EROL (SAĞDA)