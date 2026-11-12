Adana'da eski eşini vuran davada mağdur bilim insanı hakkını arıyor

Davanın ikinci duruşması görüldü:

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 26 Mart'ta eski eşi tarafından bacaklarından vurulduğu iddia edilen biyolog Dilan Öztürk ile sanık Ali K. ifadelerini tekrarladı. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ve 'silahla tehdit' suçlarından 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtildi.

Olayın anlatımı ve deliller:

Öztürk, üç yıl önce boşandığı Ali K.'den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü, boşanma sonrası uzaklaştırma kararı aldırdığını ancak tehditlerin sona ermesiyle kararı uzatmadığını aktardı. 26 Mart sabahı çocukları A.K. (5) ve Ş.K. (7) ile okula giderken apartmandan çıktığı sırada eski eşinin önünü kestiğini, belinden çıkardığı tabancayla yaklaşık 10 el ateş ettiğini ve bacaklarından yaralandığını söyledi. Olayın 15 saniyelik görüntülerinin kamuoyunda geniş yankı bulduğu kaydedildi. Olayda kullanılan silahın ise henüz bulunmadığı mahkeme kayıtlarına geçti.

Taraf beyanları ve mahkeme kararı:

Sanık Ali K., duruşmada eline müdahale edildiği sırada tabancanın ateş aldığını, tetiğe kimin bastığını hatırlamadığını ifade ederek kasten yaralama suçlamalarını reddetti ve tahliyesini talep etti. Sanığın avukatları tutuksuz yargılanmasını, cezaevinde bulunmasının ticaretini aksattığını ve maddi kayıp yaşadığını belirterek talep etti. Mahkeme bu talepleri reddetti ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 26 Ocak 2027'ye erteledi.

Mağdurun ve avukatının açıklamaları:

Duruşma sonrası açıklama yapan Dilan Öztürk, "Ben hayatta kaldığım için korkmadan konuşabiliyorum ve konuşmaya devam edeceğim" diyerek davanın takipçisi olacağını vurguladı. Öztürk, boşanma sonrası tazminatın ödenmediğini, mahkeme sürecinde beyanlarına ilişkin çarpıtmalar yaşandığını ve çocuklarının güvenliği konusunda endişe taşıdığını söyledi.

Öztürk'ün avukatı Şirin Şeyma Bulut ise sanığın serbest bırakılma talebine tepki göstererek, mağdurun hayatta kalmasının 'silahın tutukluk yapması sayesinde' olduğunu, zanlının üçüncü ve dördüncü atışları denediği iddiasını ve olayda kullanılan silahın bulunmamış olmasını önemli gördüklerini belirtti. Avukat, tek taleplerinin sanığın en üst haddiyle ve indirim uygulanmadan cezalandırılması olduğunu ifade etti.

Mahkeme kararının ardından duruşma 26 Ocak 2027'ye ertelenirken, hem mağdur hem avukatı güvenlik kaygılarını yineledi ve davanın takipçisi olacaklarını açıkladı.

BİYOLOG DİLAN ÖZTÜRK (SOLDA), AVUKATI ŞİRİN ŞEYMA BULUT (SAĞDA)