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Okula ilk adım: ailelere uyum sürecinde rehberlik çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, okula ilk kez başlayacak çocukların kaygı ve uyum süreçlerine yönelik MERCİ danışmanlığıyla ailelere rehberlik sunuyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 09:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okula ilk adım: ailelere uyum sürecinde rehberlik çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden rehberlik çağrısı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okula ilk kez başlayacak çocukların yaşayabileceği kaygı ve uyum sorunlarına karşı ailelere rehberlik hizmeti sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tarsus, Yenişehir ve Anamur MERCİ Öğrenci Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla öğrenci ve veliler destek alabiliyor.

MERCİ merkezinden rehberlik hizmeti:

Merkezler, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini desteklemeye yönelik danışmanlık veriyor. Hizmet almak isteyenler randevu oluşturmak için Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabiliyor. Rehberlik, hem öğrenci hem de aile ile yürütülen görüşmelerle uyum sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Uzmandan uyum önerileri:

Psikolog Yaren Kırat, okula başlamanın çocuk için önemli bir geçiş dönemi olduğunu vurguluyor: "Her çocuğun okula uyum süreci aynı değildir. Bazı çocuklar ilk günden kolayca adapte olurken, bazı çocukların alışması birkaç hafta sürebilir." Kırat, birinci sınıfa başlamanın çocuğun hayatındaki ilk büyük ayrılıklardan biri olduğunu ve bunun heyecanla birlikte kaygı oluşturabileceğini belirtiyor.

Kırat, ebeveynlere çocukların hissettiklerini bastırmak yerine anlamalarını ve onlara bu duygularla başa çıkabilecekleri güvenini vermelerini öneriyor. Süreçte görülebilecek tepkiler arasında ağlama, anne ve babadan ayrılmak istememe, okula gitmek istememe, karın ağrısı veya huzursuzluk sayılıyor. Uzman, bu belirtilerin çoğunun normal olduğunu, önemli olanın çocuğa sabır ve destekle yaklaşmak olduğunu söylüyor.

Aileler, erken hazırlık, düzenli rutin oluşturma ve duyguları açıkça konuşma gibi adımlarla çocuğun uyumunu kolaylaştırabilir. Gerekli görüldüğünde MERCİ merkezlerinin sunduğu profesyonel danışmanlıktan yararlanmak öneriliyor; randevu için Alo 185 TEKSİN Çağrı Merkezi kullanılabilir.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULA İLK KEZ BAŞLAYACAK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULA İLK KEZ BAŞLAYACAK ÇOCUKLARIN YAŞAYABİLECEĞİ KAYGI VE UYUM SORUNLARINA KARŞI AİLELERE REHBERLİK HİZMETİ SUNUYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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