Okula turnikeden giren öğrencinin girişi velilere anında bildiriliyor

Adana'da bazı okullarda güvenlik amacıyla kurulan turnike ve kartlı giriş uygulamaları, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarını dijital olarak kayıt altına alıyor ve velilere anlık bildirimler gönderiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kent genelinde 524.276 öğrenci ve 34.652 öğretmen ders başı yaptı; bu dönemde okullarda güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Sistem nasıl işliyor:

Turnike sistemi, öğrencilerin yanlarında taşıdıkları kartlarla okula giriş ve çıkış yapmalarına dayanıyor. Kart okunduğunda sistem kaydı güncelleniyor ve öğrenci okula giriş yaptığında veya okuldan ayrıldığında ilgili velinin cep telefonuna anlık bildirim gönderiliyor. Uygulamanın ilk gününde velilerin okul içeriğine alınabildiği, ancak normal işleyişte öğrenciler kartla girip çıkacağı bildirildi.

Velilerin değerlendirmesi:

Gurbet Yıldırım uygulamanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı: "Kızımı nakil getirdim. En başından beri çok beğendik. Turnikelerin olması çok önemli bizim için. Ben çocuğum 5’inci sınıf. O da heyecanlı biz de heyecanlıyız. Öğrenciler kartla giriş yapıyorlar. İlk gün olduğu için velileri aldılar ancak bundan sonra velileri de almayacaklarını söylediler. Bence bu çok önemli. Bunun yaygınlaşması iyi olur. Son zamanlarda yaşadığımız olaylar malum. Okullarda böyle bir güvenlik sisteminin olması çok önemli."

Esin Meryem ise sistemin yokluğunda velilerin bilgi eksikliği yaşayacağını belirtti: "Gazi Ortaokulu köklü bir okul. Özellikle kartlı giriş sisteminin olması çok iyi olmuş. İçeriye velileri almayacaklarmış. Öğrenciler kartlı sistemle giriyor. Eğer çocuk okula gelmezse veliye bununla ilgili bildirim gidiyor. Okula giriş yapıldığında da giriş yapıldığına dair bildirim geliyor. Bütün okullarda aynı sistem yok ama olsaydı iyi olurdu. En azından velinin çocuğun okula gelip gelmediğinden haberi olur."

Mehmet Dinçer uygulamayı isabetli bulduğunu söyledi: "Güzel bir uygulama. Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz ve değerlilerimizdir. Aklımız geride kalmıyor. İlk gün heyecanımız var. Çocuklar yeni bir eğitim yılına başlıyor. İnşallah Allah emeklerini boşa çıkarmaz. Güzel bir uygulama olmuş tebrik ederim. Tüm okullarda olması gereken bir uygulama bu."

Sevgi Sarı da sistemden memnuniyetini aktararak, çocukların okula giriş ve çıkış yaptıklarında kendilerine bilgi geldiğini belirtti.

Uygulama, velilere öğrencinin yokluğunda da bilgi göndererek eksik gelmelerin daha erken fark edilmesini sağlıyor. Veliler ve okul yetkilileri, benzer güvenlik önlemlerinin daha geniş ölçekte uygulanmasının ailelerin içini rahatlatacağını söylüyor.

ADANA’DA GAZİ ORTAOKULU’NDA ÖĞRENCİLER, OKULLARINA GÜVENLİK AMACIYLA UYGULANAN TURNİKE SİSTEMİYLE GİRİŞ YAPIYOR.