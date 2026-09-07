Dolar 48,4303 +0,00%
Euro 56,3336 +0,15%
Bist 14.106,73 +0,67%
Altın Gram 6.970,38 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Okullar pırıl pırıl: Niğde Belediyesi'nden yeni eğitim yılı hazırlığı

Niğde Belediyesi, 2026-2027 eğitim yılı öncesi il genelindeki okullarda kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon yaparak öğrenciler için hijyen sağladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okullar pırıl pırıl: Niğde Belediyesi'nden yeni eğitim yılı hazırlığı

Niğde'de okullar yeni döneme hazırlanıyor

Niğde Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasından önce il genelindeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Ekipler, uzun yaz tatilinin ardından öğrencilerin daha hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi için okul bahçeleri, oyun alanları ve ortak kullanım noktalarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmalar kapsamında okulların bahçeleri baştan sona temizlendi, teneffüslerde kullanılan oyun alanları ve oturma bölgeleri özel dezenfektanlarla özenle temizlendi. Ortak kullanım alanları ve giriş noktaları da sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde dezenfekte edildi. Belediye yetkilileri, programın okul yönetimleriyle koordineli olarak yürütüldüğünü ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

belediye başkanının mesajı:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yürütülen temizlik seferberliğiyle ilgili değerlendirmesinde çocukların sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir şunları ifade etti:

"Yavrularımızın uzun bir yaz tatilinin ardından okullarına ve öğretmenlerine kavuşacak olmasının heyecanını bizler de derinden hissediyoruz. Onların sağlığı, huzuru ve güvenliği en hassas olduğumuz konudur. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımız, ders zili çalmadan önce okullarımızın bahçelerini adeta pırıl pırıl hale getirdi. Niğde Belediyesi olarak eğitime yapılan hiçbir hizmeti masraf olarak görmüyor, geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının göz bebeğimiz öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve tüm velilerimize hayırlı olmasını, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

Belediye yetkilileri, çalışmaların eğitim yılı başlamadan tamamlandığını ve gerekli hijyen koşullarının sağlandığını bildirirken, okul yönetimlerinin de rutin temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Velilere ve eğitim camiasına yapılan bu hazırlığın öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir başlangıç yapmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

NİĞDE BELEDİYESİ&#039;NDEN OKULLARA YENİ EĞİTİM YILI DOKUNUŞU

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN OKULLARA YENİ EĞİTİM YILI DOKUNUŞU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor
images

Başkentte küçük öğrenciler için uyum haftası başladı: aile katılımı ön planda
images

Edremit kaymakamı eğitim yönetimiyle yeni dönemi şekillendiriyor
images

Veliler sıralarda: çocukların okuluna birlikte ilk adımı attılar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Darıca’da aileler gönül birliği festivalinde buluştu

Muğla'da 90 saniyede alevlerin üzerine 15 ton su bırakılarak yangın kontrol altına alındı

Gürgöze mevkiinde çarpışma: Kurtalan'da yaralanma yok, araçlarda maddi hasar

Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti