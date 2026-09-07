Okullar pırıl pırıl: Niğde Belediyesi'nden yeni eğitim yılı hazırlığı

Niğde'de okullar yeni döneme hazırlanıyor

Niğde Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasından önce il genelindeki okullarda kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Ekipler, uzun yaz tatilinin ardından öğrencilerin daha hijyenik ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi için okul bahçeleri, oyun alanları ve ortak kullanım noktalarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmalar kapsamında okulların bahçeleri baştan sona temizlendi, teneffüslerde kullanılan oyun alanları ve oturma bölgeleri özel dezenfektanlarla özenle temizlendi. Ortak kullanım alanları ve giriş noktaları da sağlık ve güvenlik standartlarına uygun şekilde dezenfekte edildi. Belediye yetkilileri, programın okul yönetimleriyle koordineli olarak yürütüldüğünü ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için ekiplerin titizlikle çalıştığını belirtti.

belediye başkanının mesajı:

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yürütülen temizlik seferberliğiyle ilgili değerlendirmesinde çocukların sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir şunları ifade etti:

"Yavrularımızın uzun bir yaz tatilinin ardından okullarına ve öğretmenlerine kavuşacak olmasının heyecanını bizler de derinden hissediyoruz. Onların sağlığı, huzuru ve güvenliği en hassas olduğumuz konudur. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımız, ders zili çalmadan önce okullarımızın bahçelerini adeta pırıl pırıl hale getirdi. Niğde Belediyesi olarak eğitime yapılan hiçbir hizmeti masraf olarak görmüyor, geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının göz bebeğimiz öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve tüm velilerimize hayırlı olmasını, başarılarla dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

Belediye yetkilileri, çalışmaların eğitim yılı başlamadan tamamlandığını ve gerekli hijyen koşullarının sağlandığını bildirirken, okul yönetimlerinin de rutin temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Velilere ve eğitim camiasına yapılan bu hazırlığın öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir başlangıç yapmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN OKULLARA YENİ EĞİTİM YILI DOKUNUŞU