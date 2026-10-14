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Okullarda afet bilinci için pratik eğitim ve tatbikatlar yapıldı

Nevşehir'de 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü'nde yapılan eğitim ve tatbikatlarla öğrenciler afet öncesi, sırası ve sonrası için bilinçlendirildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Emre Koç

Okullarda afet bilinci için pratik eğitim ve tatbikatlar yapıldı

Nevşehir genelinde okullarda afet farkındalığı güçlendirildi

13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Nevşehir genelindeki okullarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olması hedeflendi. Etkinlikler, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirildi ve öğrencilere güvenli davranış biçimleri öğretildi.

Uygulamalı eğitim ve tatbikatlar:

Günün anlam ve önemine binaen, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Birimi koordinasyonunda 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ve Gazi Ortaokulunda eğitim ve tatbikat programı düzenlendi. Etkinliklere Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (AKUB) üyeleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli katıldı.

Eğitimlerde afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı; tatbikatlarla öğrencilerin pratik yapması sağlandı. Bu uygulamalı çalışmalar, teorik bilginin pekiştirilmesi ve acil durumlarda hızlı, doğru reflekslerin geliştirilmesi amacını taşıdı.

Hedef ve yaygınlaştırma:

Nevşehir genelinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatlarla amaç, afet bilincini artırmak ve muhtemel afet durumlarında doğru davranış biçimlerini öğrencilere kazandırmaktır. Koordine edilen programlar sayesinde okullarda afet güvenliği konusunda ortak bir yaklaşım oluşturulması ve öğrenci, öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yerel kurumların katılımıyla gerçekleşen bu çalışmalar, afet risklerinin azaltılmasına yönelik bilinçlendirme çabalarının sürdürüleceğinin de işaretini veriyor.

13 EKİM DÜNYA AFET RİSKLERİNİ AZALTMA GÜNÜ KAPSAMINDA NEVŞEHİR GENELİNDEKİ OKULLARDA AFET...

13 EKİM DÜNYA AFET RİSKLERİNİ AZALTMA GÜNÜ KAPSAMINDA NEVŞEHİR GENELİNDEKİ OKULLARDA AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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