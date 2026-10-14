Kentsel dönüşümle yeni mahalle kültürü: Kazım Karabekir'de 1.000 dairelik proje şekilleniyor

Melikgazi'de dönüşüm etap etap ilerliyor

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının farklı bölgelerde eş zamanlı sürdüğünü belirtti. Başkan Palancıoğlu, çalışmaların amacının daha yaşanabilir, sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, konforlu ve güvenilir yaşam alanları oluşturmak olduğunu vurguladı.

Projelerin kapsamı ve hedefleri:

Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi 2. etap, Küçükali 2. etap kentsel dönüşüm projesi ve Altınoluk Yatay Mimari Projesini yerinde inceleyerek bilgi aldı. Açıklamada, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm proje sayısının 10’un üzerine çıktığı ve bu çalışmaların farklı bölgelerde sürdüğü ifade edildi.

Kazım Karabekir 2. etap özelinde durum:

İncelenen alanda 1.000 dairelik bir dönüşümden söz ediliyor. Palancıoğlu, birinci etabın tamamlandığını ve ikinci etabın bitme aşamasında olduğunu söyledi. Bölgedeki gecekondu yapıları temizlenerek yeni bir mahalle dokusu oluşturulduğu, alana üç büyük parkın kazandırılacağı ve otopark düzenlemeleriyle birlikte yerleşimin çağdaş bir mahalle kimliği kazanacağı aktarıldı.

Başkan, çalışmalardan etkilenen hak sahipleri için kura çekimi planlandığını belirtti ve proje ekibini, müteahhitleri ile çalışanları emekleri nedeniyle teşekkür etti. Melikgazi Belediyesi’nin kentsel dönüşüm sürecinde bir marka belediye olarak öne çıktığı mesajı tekrarlandı.

Yapılan açıklama, kentsel dönüşüm projelerinin sadece konut üretimiyle sınırlı kalmayıp sosyal donatı ve yerleşim kültürü oluşturma hedefini de taşıdığını gösteriyor. İlçe genelinde benzer projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, Melikgazi’de yeni mahalle örneklerinin artması bekleniyor.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, DAHA YAŞANABİLİR, SOSYAL DONATI ALANLARIYLA DESTEKLENMİŞ, KONFORLU VE GÜVENİLİR YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAK İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARININ İLÇENİN BİRÇOK YERİNDE DEVAM ETTİĞİNİ HATIRLATARAK, MELİKGAZİ BELEDİYESİ'NİN, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MARKA OLDUĞUNU VURGULADI.