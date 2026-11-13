Erzincan'da okullar 9 günlüğüne ara veriyor: 41 bin 413 öğrenci tatile girdi

Erzincan'da birinci ara tatil başladı:

Erzincan genelinde Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanan birinci dönem ara tatili, hafta sonlarıyla birlikte 9 gün sürecek. Kentte eğitim öğretim gören 41 bin 413 öğrenci, bugün ders zilinin çalmasının ardından ara tatile başladı.

Okul sayısı ve öğretmen kadrosu:

İl genelinde 256 okul ve eğitim kurumunda eğitim veren okullarda öğrenciler tatile girerken, eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmen sayısı 3 bin 593 olarak bildirildi. Okullar tatil süresince planlı program ve denetimlerle kapalı olacak.

Yeni dönem ve tatil takvimi:

Öğrenciler ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanarak karneler verilecek; yarıyıl tatili ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak, ikinci ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihlerinde uygulanacak ve eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

ERZİNCAN'DA 41 BİN 413 ÖĞRENCİ 9 GÜNLÜK ARA TATİLE ÇIKIYOR