Toytepe'de sabah vakti takla: Siirt'te sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza ve ilk müdahale:

Siirt'in Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 33 yaşındaki M.S.A. yönetimindeki 56 ABK 056 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı M.S.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; yetkililer yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Kazanın nedenleri ve soruşturma:

İlk belirlemeler, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oluştuğunu gösteriyor. Olayla ilgili olarak bölge yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın kesin nedenleri soruşturma sonucu netleşecek.

KURTALAN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI SÜRÜCÜ ÖLÜMDEN DÖNDÜ