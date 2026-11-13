Ortak gelecek için 100 imza hedefi: İEÜ sektörle köprü kuruyor

İEÜ sektörle iş birliği ağını genişletiyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerine yeni kariyer ve uygulamalı eğitim fırsatları sunmak amacıyla başlattığı 'Ortak Gelecek Buluşmaları' serisini yürütüyor. Üniversite, son bir ayda farklı sektörlerden firmalarla kurduğu bağlantıları protokole dönüştürdü ve uygulamalı eğitim modelini güçlendiriyor.

İmzalanan protokoller ve hedefler:

İEÜ, son dönemde 9 firmayla protokol imzaladı: Hugo Boss, Atlas Trafo, Hapag-Lloyd, Sandalyeci, Europap Tezol, Uniteks, ByKepi, Gram Equipment ve Franklin Electric-İmpo Motor Pompa. Rektör Danışmanı Dr. Burçin Önder, yıl sonuna kadar protokol imzalanan firma sayısının 30'a, bir yıl içinde ise 100'e ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Dr. Önder, "Üniversitemizin bilgi birikimini piyasa gücüyle buluşturan kapsamlı bir iş birliği ağı oluşturuyoruz" dedi.

Öğrenci ve sektör için kazanımlar:

İmzalanan protokoller sayesinde öğrenciler staj ve iş yeri temelli eğitim imkanlarına erişecek, farklı sektörleri yakından tanıyacak ve iş süreçlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulacak. Bu uygulamalı deneyim, öğrencilerin teorik bilgilerini gerçek iş ortamında sınamalarına ve sektör beklentilerini doğrudan gözlemlemelerine olanak tanıyacak.

Firmalar ise İEÜ'nün akademik bilgi birikimi ve nitelikli insan kaynağından yararlanacak. Ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları, proje üretimi ve eğitim programları, hem üniversite hem de sektör için yeni çalışma alanları açacak ve karşılıklı ihtiyaçların eğitim süreçlerine yansımasını sağlayacak.

Dr. Önder ayrıca, üniversitenin kentle ve bölgeyle kurduğu bağların önemine dikkat çekti: "Üniversitelerin çevresiyle kurduğu ilişkinin niteliği, aynı zamanda bulunduğu kentin ve bölgenin gelişimine sunduğu katkıyı da belirliyor." İEÜ, ulusal ölçekte genişlemeyi hedefleyen bu ağla kalıcı bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Kariyer Yönlendirme ve Mezunlarla İlişkiler Müdürü Özge Kulaçoğlu ise öğrencilerin sektör profesyonelleriyle kuracağı doğrudan iletişimin önemini vurguladı: "Öğrencilerimizin sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurmaları, farklı çalışma kültürlerini gözlemlemeleri ve kendilerini ifade etme fırsatı bulmaları kariyer gelişimleri açısından büyük önem taşıyor." Müdürlük, bu bağlantıların mentorluk, yeni ilişkiler ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarına dönüşmesini hedefliyor.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ), TÜRKİYE GENELİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARLA İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİREREK ÖĞRENCİLERİNE YENİ KARİYER FIRSATLARI SUNMAK AMACIYLA ‘ORTAK GELECEK BULUŞMALARI’ SERİSİNİ BAŞLATTI.