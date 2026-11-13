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Velilere sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve RAM iş birliğiyle düzenlenen seminerde Dr. Kutay Taş, velilere sınav kaygısı ve başa çıkma yöntemlerini anlattı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Velilere sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Velilere sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bolvadin Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) iş birliğiyle düzenlenen seminerde, öğrencilerin sınav süreçlerinde ailelerin rolü ve kaygıyla başa çıkma yolları ele alındı. Etkinlik, sınav hazırlık döneminde ebeveynlerin bilinçlendirilmesi amacıyla planlandı ve geniş katılım görüldü.

Programa konuşmacı olarak katılan Bebek, Çocuk ve Genç Psikiyatristi, Psikoterapist ve Aile Danışmanı Uzman Dr. Kutay Taş, sınav kaygısının kaynaklarını ve bunun çocuklar üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini bilimsel bir çerçevede açıkladı. Dr. Taş, uygulamalı önerilerle velilere rehberlik etti.

Seminerde ele alınan temel konular:

Dr. Taş, sınav kaygısının sıklıkla beklenti, hazırlık eksikliği, mükemmeliyetçilik ve aile içi iletişim sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Çocuk ve gençlerde görülen kaygı belirtilerinin akademik performansı olduğu kadar uyku, beslenme ve sosyal ilişkileri de etkilediği vurgulandı. Katılımcılara, kaygının normal bir duygu olduğu, ancak yönetilmediğinde işlevselliği bozduğu anlatıldı.

Ebeveynlere öneriler ve uygulamalar:

Seminerde paylaşılan pratik yöntemler arasında öngörülebilir rutinler oluşturma, makul ve açık beklentiler belirleme ve çocukla empati odaklı iletişim kurma yer aldı. Dr. Taş, ailelerin sınav başarısını tek belirleyici olarak görmemesi, duygusal destek sağlaması ve gerekli durumlarda profesyonel yardım aramasının önemine dikkat çekti.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve yapılan bilgilendirmelerin özetlenmesiyle sona erdi. Seminerin, ailelere hem kavramsal hem de uygulamalı araçlar sunduğu, bu sayede öğrencilerin sınav sürecinin daha sağlıklı geçirilmesine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞ...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İŞ BİRLİĞİNDE AİLELERE YÖNELİK "SINAV KAYGISI" KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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