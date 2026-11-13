Kapanan köy okulu mahalleli kadınlara meslek ve eğitim merkezi oldu

Kapanıştan kurs merkezine dönüşüm:

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde daha önce kapanan köy okulu, Deliilyas beldesi Başören Mahallesi sakinlerinin girişimiyle yeniden eğitime açıldı. Yapılan tadilatla binanın işlevi değiştirildi ve mahalledeki kadın girişimcilere yönelik bir kurs merkezi haline getirildi.

Açılış törenine Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezin devreye alınmasında İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan programlar ön plana çıktı.

Verilen kurslar ve yerel katılım:

Merkezde pilot olarak Kur'an-ı Kerim ve Tashih-i Huruf kursu ile birlikte dikiş-nakış ve pastacılık eğitimleri düzenlenecek. Kurslar, özellikle ev ekonomisine katkı sağlamak ve girişimciliği desteklemek isteyen kadınlara yönelik olarak planlandı.

Yerel kadınların talebi ve katılımıyla şekillenen eğitim programları, hem mesleki beceri kazandırmayı hem de mahalle sakinlerinin sosyal yaşamını canlandırmayı hedefliyor.

Pilot uygulama ve yaygınlaştırma hedefi:

Proje, kapatılan köy okullarının yeniden değerlendirilmesine yönelik bir pilot uygulama olarak nitelendiriliyor. Başarılı olması durumunda aynı modelin ilçe genelindeki diğer köy okullarında da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, atılan adımın hem eğitime erişimi artıracağını hem de kırsalda kadın istihdamı ve girişimciliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kapanan köy okulu kadın girişimciler için kurs merkezi olarak yeniden açıldı