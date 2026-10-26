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Okullarda güvenlik seferberliği: servis ve çevre denetimleri sıkılaştırıldı

Sinop Valiliği koordinasyonunda jandarma ve emniyet, okul servisleri ve çevrelerinde erken uyarı, müdahale ve psikososyal destek odaklı denetimleri artırdı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Okullarda güvenlik seferberliği: servis ve çevre denetimleri sıkılaştırıldı

sinop'ta eğitim güvenliğine yönelik denetimler yoğunlaştı

Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütülen uygulamalar, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katkısıyla okul servisleri ve okul çevrelerinde yoğunlaştırıldı. Yapılan açıklamaya göre denetimler, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almasını sağlama hedefiyle planlanıyor.

kapsam ve iş birliği:

Valilik açıklamasında, çalışmanın İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde yürütüldüğü, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler ve ailelerle koordineli hareket edildiği belirtildi. Erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik adımların öncelikli olduğu vurgulandı.

hedefler ve önleyici adımlar:

Açıklamada, öncelikler arasında risk unsurlarının zamanında tespiti, kriz anlarında müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin etkin yürütülmesi olduğu kaydedildi. Valilik, "çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasını sağlamak ve eğitim güvenliğini tüm boyutlarıyla güçlendirmek" amacıyla denetimlerin ve önleyici çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

SİNOP’TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRELERİNE YÖNELİK...

SİNOP’TA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA OKUL SERVİSLERİ VE OKUL ÇEVRELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİN ARTIRILDIĞI BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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