Ramazan İnce için son veda: İvrindi'de köy mezarlığına defnedildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve 5 kişiden biri olan Ramazan İnce (26), Balıkesir'in İvrindi ilçesi Taşdibi kırsal mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

cenaze töreni:

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

defin işlemi:

Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından İnce'nin cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Ailesi tören boyunca başsağlığı kabul etti.

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