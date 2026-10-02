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Ramazan İnce için son veda: İvrindi'de köy mezarlığına defnedildi

Soma'daki maden göçüğünde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ramazan İnce, İvrindi Taşdibi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ramazan İnce için son veda: İvrindi'de köy mezarlığına defnedildi

Ramazan İnce için son veda: İvrindi'de köy mezarlığına defnedildi

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden ve 5 kişiden biri olan Ramazan İnce (26), Balıkesir'in İvrindi ilçesi Taşdibi kırsal mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

cenaze töreni:

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katıldı.

defin işlemi:

Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından İnce'nin cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Ailesi tören boyunca başsağlığı kabul etti.

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Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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