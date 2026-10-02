Dolar 49,1367 +0,12%
Euro 55,3360 +0,22%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.578,84 -0,90%
EUR/USD 1,1259 +0,12%
Brent Petrol 102,35 +0,04%
--°

Zonguldak'ta 18 yıllık kayıp dosyasında kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz davası adım adım sürüyor

Zonguldak'ta 18 yıl önce kaybolan Ahmet Yılmaz'ın kemiklerinin bulunduğu davada, dört sanık Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta 18 yıllık kayıp dosyasında kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz davası adım adım sürüyor

Duruşma ayrıntıları:

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 18 yıl önce ortadan kaybolan ve kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz dosyası yeniden gündeme geldi. Duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve İ.E. ile taraflar ve taraf avukatları katıldı. Mahkemeye ayrıca tutuklu sanık E.İ., Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ile tanıklar E.İ. ve M.D. SEGBİS üzerinden bağlandı.

Sanık ve tanık beyanları:

Tutuklu sanık K.A., ilk duruşmada savunma yapmadı. Tanık E.İ. ifadesinde, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili herhangi bir görüşme veya duyumda bulunmadığını belirtti. Diğer tanıklar da dosyaya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Eski eş D.D. ise daha önce olduğu gibi şikayetçi olduğunu yineledi.

Mahkemenin kararı ve sonraki adımlar:

Duruşmada sanıklar tahliyelerini talep etti; buna karşın cumhuriyet savcısı tutukluluk hallerinin sürmesi ve adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde talepte bulundu. Mahkeme, dosyada eksiklikler bulunduğunu belirterek söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu karar, soruşturmanın tamamlanmasına kadar delillerin ve yargı süreçlerinin takibi açısından belirleyici olacak.

ZONGULDAK’TA 18 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLAN VE KEMİKLERİ BARAJDA BULUNAN AHMET YILMAZ’IN ÖLÜMÜNE...

ZONGULDAK’TA 18 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLAN VE KEMİKLERİ BARAJDA BULUNAN AHMET YILMAZ’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN 4 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

On ilde eş zamanlı operasyon: Mardin merkezli dolandırıcılık şebekesi çözüldü
images

Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geç...
images

Muğla kıyılarında iki tekne yolcusu denizden acil tahliye edildi
images

Sonbaharda toplanan mantarlar Kastamonu'da toplu başvuruya neden oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

On ilde eş zamanlı operasyon: Mardin merkezli dolandırıcılık şebekesi çözüldü

Bayraktar: Türkiye ve Irak enerji yolunda kapsamlı iş birliğine hazırlanıyor

SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı

Sağlık yatırımlarında Türkiye ile eşgüdüm: Girne ve Güzelyurt devlet hastaneleri açıldı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi