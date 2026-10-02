Zonguldak'ta 18 yıllık kayıp dosyasında kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz davası adım adım sürüyor

Duruşma ayrıntıları:

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 18 yıl önce ortadan kaybolan ve kemikleri barajda bulunan Ahmet Yılmaz dosyası yeniden gündeme geldi. Duruşmaya tutuklu sanıklar K.A., T.Y. ve İ.E. ile taraflar ve taraf avukatları katıldı. Mahkemeye ayrıca tutuklu sanık E.İ., Ahmet Yılmaz'ın eski eşi D.D. ile tanıklar E.İ. ve M.D. SEGBİS üzerinden bağlandı.

Sanık ve tanık beyanları:

Tutuklu sanık K.A., ilk duruşmada savunma yapmadı. Tanık E.İ. ifadesinde, Yılmaz'ın ölümüyle ilgili herhangi bir görüşme veya duyumda bulunmadığını belirtti. Diğer tanıklar da dosyaya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Eski eş D.D. ise daha önce olduğu gibi şikayetçi olduğunu yineledi.

Mahkemenin kararı ve sonraki adımlar:

Duruşmada sanıklar tahliyelerini talep etti; buna karşın cumhuriyet savcısı tutukluluk hallerinin sürmesi ve adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde talepte bulundu. Mahkeme, dosyada eksiklikler bulunduğunu belirterek söz konusu eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Bu karar, soruşturmanın tamamlanmasına kadar delillerin ve yargı süreçlerinin takibi açısından belirleyici olacak.

ZONGULDAK’TA 18 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLAN VE KEMİKLERİ BARAJDA BULUNAN AHMET YILMAZ’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN 4 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.