Yağmurun altında SOLOTÜRK coşkusu binleri bir araya getirdi

gösteri ve hava koşulları:

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'nun 3'üncü gününde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur alandaki coşkuyu durduramadı. Yağmura rağmen festival alanını dolduran izleyiciler, yağmurlukları ve renkli şemsiyeleriyle alana ayrı bir canlılık kattı.

Bulutların arasından süzülerek bölge semalarına çıkan SOLOTÜRK, yaptığı zorlu ve estetik manevralarla programın en dikkat çeken gösterisini sundu. Gökyüzünde yapılan hareketler, yer yer bulutların içinde kaybolup tekrar ortaya çıkarak izleyicilere görsel bir şölen yaşattı.

izleyici coşkusu ve kayıt anları:

Alanı dolduran 7'den 70'e binlerce kişi, SOLOTÜRK'ün her manevrasını büyük bir heyecanla takip etti. İzleyicilerden yükselen alkışlar ve coşkulu sloganlar, yağmurun sesini bastırdı; birçok kişi cep telefonlarıyla gösterinin anlarını kayda aldı.

Festival organizasyonu ve katılımcılar açısından etkinlik, olumsuz hava şartlarına rağmen başarıyla devam etti. Bu tablo, havacılık ve teknoloji tutkunu geniş bir kitlenin etkinliğe olan ilgisini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Gösterinin ardından alanda oluşan enerji, TEKNOFEST'in bölgedeki etkisini ve SOLOTÜRK'ün millet nezdindeki simgesel değerini gözler önüne serdi. Katılımcılar için unutulmaz anlara dönüşen performans, festival programının en konuşulan bölümlerinden biri oldu.

TEKNOFEST’TE SOLOTÜRK COŞKUSU YAĞMUR TANIMADI