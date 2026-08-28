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Okulların yüzü yenileniyor: Bayburt'ta yeni eğitim yılı için kapsamlı hazırlık

Bayburt’ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılıyor; amaç güvenli, sağlıklı ve erişilebilir eğitim.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Okulların yüzü yenileniyor: Bayburt'ta yeni eğitim yılı için kapsamlı hazırlık

Okullarda kapsamlı bakım ve onarım:

Bayburt’ta 2026-2027 eğitim öğretim yılınin başlamasına yönelik okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, öğrencilerin yeni dönemde daha güvenli, sağlıklı ve erişilebilir ortamlarda eğitim görmesini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Okul binalarının fiziki ihtiyaçları gideriliyor; yapılan işler arasında bakım ve onarımın yanı sıra çevre düzenlemeleri ve çeşitli iyileştirmeler bulunuyor. İşlerin planlı ve koordineli şekilde gerçekleştirildiği yetkililerce ifade ediliyor.

Koordinasyon ve hedefler:

Hazırlık çalışmaları, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Müdürlük; okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesi için gerekli adımları planlıyor, uygulamaları takip ediyor ve süreci denetliyor.

Yerel okul yönetimleri ile yürütülen işbirliğinde öncelik öğrenci sağlığı, güvenliği ve erişilebilirlik üzerine kurulmuş durumda. Çevre düzenlemeleri ve diğer iyileştirmelerle öğrencilerin öğrenme ortamlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

BAYBURT&#039;TA OKULLARDA YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

BAYBURT'TA OKULLARDA YENİ EĞİTİM YILI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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