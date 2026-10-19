Oltu'da muhtarlar günü yerel demokrasinin sıcak yüzünü gösterdi

Oltu'da 19 Ekim muhtarlar günü:

Erzurum'un Oltu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, resmi bir törenle kutlandı. Muhtarlar Deneği Başkanı Gürbüz Vural ve mahalle muhtarları, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk sunarak töreni başlattı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program devam etti.

muhtarların rolü ve Vural'ın mesajı:

Oltu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürbüz Vural, yaptığı konuşmada muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin en eski ve en önemli yapı taşı olduğunu vurguladı. Vural, "Vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarların devlete ulaşması noktasında ilk aşama olduğu herkesçe bilinmektedir" sözleriyle muhtarların rolüne dikkat çekti ve onların kısıtlı imkanlarla büyük işler başardıklarını belirtti.

Konuşmasında ayrıca muhtarların toplum içindeki görevine değinen Vural, vatandaşların düğün ve cenaze gibi özel günlerinde muhtarların yanlarında yer aldığını; bu nedenle muhtarların "devletin halkla olan en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat eli" olduğunu ifade etti. Vural, konuşmasını muhtarlara kendi yazdığı bir şiirle sonlandırdı.

törenin akışı ve katılımcılar:

Çelenk sunma töreninin ardından katılımcılar Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde verilen öğlen yemeğinde bir araya geldi. Öğle yemeğini Oltu Muhtarlar Derneği organize etti. Programa Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Nuhan Çiçek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda muhtar katıldı. Tören, yerel düzeyde muhtarların öneminin bir kez daha vurgulanması ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla sonlandırıldı.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ, ERZURUM'UN OLTU İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.