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Oltu'da ulaşımı kısaltacak köprü projelerinde ilk iki inşaata başlandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı üzerine planlanan 6 köprüden ikisinin yapımına başlandı; hedef trafik yükünü azaltmak ve mahallelerarası erişimi kısaltmak.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:45

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Oltu'da ulaşımı kısaltacak köprü projelerinde ilk iki inşaata başlandı

Oltu'da iki köprünün inşaatı başladı

Erzurum'un Oltu ilçesinde, ilçe merkezindeki ulaşımı rahatlatmak amacıyla planlanan köprü projelerinden iki tanesinin yapımına başlandı. Proje, Oltu Çayı üzerindeki geçişleri çoğaltmayı ve mahalleler arası bağlantıları kısaltmayı hedefliyor.

projenin amacı ve kapsamı:

Belediye tarafından Oltu Çayı üzerine planlanan toplam 6 köprü ile ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve vatandaşların bir mahalleden diğerine daha kısa güzergâhlar üzerinden ulaşmasının sağlanması amaçlanıyor. Şu anda bu altı köprünün ikisinin inşaatı devam ediyor; diğer köprüler ise belirlenen program çerçevesinde aşama aşama hayata geçirilecek.

yerel yönetimin açıklamaları ve beklentiler:

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projelerin öncelikleri arasında ulaşımın kolaylaştırılmasının bulunduğunu vurgulayarak, "Söz verdiğimiz bütün projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yakın zamanda yine büyük projelerle vatandaşlarımızın karşısında olacağız. Oltu Çayı üzerine 6 köprü yapacağımızın sözünü vermiştik. Şu anda iki köprümüzün yapımına başladık. Kısa bir süre içerisinde bu köprülerimizi hizmete açacağız. Ardından diğer köprülerimizin yapım çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Projeyle doğrudan etkilenecek olan yurttaşlardan bazıları çalışma kararını memnuniyetle karşıladı. Oltulu vatandaş İbrahim Kara yaptığı açıklamada, "Yapılan köprüler Oltu ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yeni köprülerin hizmete girmesiyle birlikte sürücü ve yayaların daha kısa ve güvenli güzergâhlar kullanması bekleniyor.

İnşaatların ilerleyişi ve diğer köprülerin yapım takvimi, belediyenin programına göre sürdürülürken, proje tamamlandığında ilçe içi ulaşımda ölçülebilir bir rahatlama ve zaman tasarrufu hedefleniyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK VE MAHALLELER ARASINDAKİ ULAŞIMI...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK VE MAHALLELER ARASINDAKİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA OLTU ÇAYI ÜZERİNE YAPILMASI PLANLANAN 6 KÖPRÜDEN 2’SİNİN İNŞAATINA BAŞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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