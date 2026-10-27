Besni'de velilere sanal kumarla mücadele, öğrencilere güvenli teknoloji eğitimi

Besni'de eğitim çalışması:

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Sarıkaya İlkokulu ve Sarıkaya Ortaokulunda yürütülen eğitim programı, hem öğrenci velilerini hem de öğrencileri hedef aldı. Çalışmanın amacı toplum içinde erken farkındalığı artırmak ve aile-okul iş birliğini güçlendirmekti.

Velilere yönelik eğitim:

Sarıkaya İlkokulunda düzenlenen oturumda sanal kumar bağımlılığı konusu ele alındı. Velilere, bağımlılığın belirtileri, risk faktörleri ve evde alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. Eğitimde aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların dijital etkinliklerinin takibinin önemi sıkça vurgulandı.

Öğrencilere yönelik eğitim:

Sarıkaya Ortaokulu öğrencilerine yönelik oturumlarda bilinçli teknoloji ve medya kullanımı üzerinde duruldu. Derslerde çevrim içi güvenlik, ekran süresi yönetimi ve medyaya eleştirel yaklaşım gibi başlıklar işlendi; öğrencilerin teknolojiyi güvenli, bilinçli ve kontrollü kullanmaları teşvik edildi.

Yetkililer, bu tür programların çocuklarda ve ailelerde farkındalık oluşturduğunu, benzer çalışmaların yaygınlaştırılmasının gerektiğini belirtti. Okul ve sosyal hizmet kurumlarının iş birliğiyle sürdürülecek adımların altı çizildi.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE ÖĞRENCİ VELİLERİNE SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE, ÖĞRENCİLERE İSE BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ VE MEDYA KULLANIMI KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ.