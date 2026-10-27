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Eskişehir'de galerici arabasını sucukla takas etti

Eskişehir'de bir galerici, kaportasında çürük olan Lada aracını nakit yerine kilogramı 800–2.000 TL olan toplam 100 kilogram dana sucuğuyla takas etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:09

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 12:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de galerici arabasını sucukla takas etti

Eskişehir'de galerici arabasını sucukla takas etti

Eskişehir Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren oto galeri işletmecisi Fatih, plakası 26 AHP 589 olan beyaz renkli Lada marka otomobilini satışa çıkardı. Aracın kaportasında çürükler bulunuyordu; teklif ise alışılmadık bir biçimde nakit yerine gıda üzerinden geldi. Galerici, piyasa değeri ortalama 100 bin TL olarak belirtilen otomobilini, toplam 100 kilogram dana sucuğuyla takas etmeyi kabul etti.

Takasın detayları:

Takası teklif eden sucuk üreticisi Yusuf, ürünlerinin kilogram fiyatının 800 ila 2.000 TL arasında değiştiğini belirtti. Anlaşma gereği sucuklar dükkandaki masalara dizildi, otomobil yıkanıp temizlendikten sonra yeni sahibine teslim edildi. Galerici, aracın nakit karşılığındaki yaklaşık değerini göz önünde bulundurarak takas teklifini uygun bulduğunu söyledi.

Tarafların açıklamaları:

Sucuk üreticisi Yusuf, 'Sucuk karşılığı değişiyoruz. Et sucuğu, kendi imalatımız. Yüzde 100 dana sucuğu. Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu' ifadelerini kullandı. Araç sahibi Fatih ise daha önce de benzer takaslar yaptıklarını belirterek işlemden memnun olduğunu aktardı. Her iki taraf da anlaşmanın hem ticari hem de pratik yönden kendileri için kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

Olay, ikinci el otomobil piyasasında geleneksel nakit işlemlerin dışında, esnek ödeme yöntemlerinin ve yerel ticaret pratiklerinin nasıl şekillenebildiğine dair örnek oluşturdu. Hem satıcı hem alıcı için karşılıklı fayda sağlayan bu tür takaslar, özellikle yerel küçük işletmeler arasındaki güven ve karşılıklı ihtiyaçlara dayalı alışverişin bir yansıması olarak değerlendirildi.

KİLOGRAMI 800 İLA 2 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN SUCUKLAR DÜKKANDAKİ MASALARA DİZİLİRKEN, YIKANARAK...

KİLOGRAMI 800 İLA 2 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN SUCUKLAR DÜKKANDAKİ MASALARA DİZİLİRKEN, YIKANARAK TEMİZLENEN OTOMOBİL YENİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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