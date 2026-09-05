Oltulu antrenör Ekrem Kesgin dünya şampiyonasında teknik kadroda

Ekrem Kesgin milli takım teknik kadrosunda

Oltulu Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve 5. Kademe Teknik Direktör Ekrem Kesgin, İtalya'da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda milli takımın teknik kadrosunda yer alacak. Atamanın ilanı, hem spor camiasında hem de memleketi Oltu'da memnuniyetle karşılandı.

Hazırlık kampı:

Ay-yıldızlı ekip, şampiyona öncesi hazırlıklarını hızlandırdı. Milli takım, 10-18 Eylül tarihlerinde Çanakkale'de kamp yapacak; kampın ardından sporcular ve teknik heyet, 17-28 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Oltu'dan destek ve beklenti:

Kesgin’in milli takım bünyesinde görev alması, Oltu'daki sporcular ve sporseverler tarafından gururla karşılandı. Yerel topluluk, teknik heyete başarı dileklerini ileterek şampiyonada iyi dereceler beklediklerini ifade etti.

Milli takımın İtalya'da başarılı bir performans sergileyerek İstiklal Marşı'nı okutması temenni ediliyor; teknik ekip ve sporcuların hazırlıkları bu hedef doğrultusunda sürüyor.

OLTULU KİCK BOKS MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ VE 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR EKREM KESGİN, İTALYA’DA DÜZENLENECEK DÜNYA KİCK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA MİLLİ TAKIM TEKNİK KADROSUNDA GÖREV ALACAK.