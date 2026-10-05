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OMÜ istikrarlı üretimini sürdürdü: bilimsel yayın sayısında Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında

OMÜ, Scopus verilerine göre 2025'te 1712, 2026'nın ilk dokuz ayında 1.630 yayınla Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında kaldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: İrem Özkan

OMÜ istikrarlı üretimini sürdürdü: bilimsel yayın sayısında Türkiye'nin ilk 20 üniversitesi arasında

OMÜ'nün yayın üretiminde istikrar:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Scopus verilerine dayanan ve Tıbbiye Bülteni tarafından yayımlanan verilere göre bilimsel yayın üretiminde dikkat çekici bir süreklilik sergiledi. 2025 Ocak-Aralık döneminde üniversite toplam 1712 bilimsel yayına ulaşarak Türkiye genelinde 18. sırada yer aldı; bu sıra Sakarya Üniversitesi ile paylaşıldı.

2025 sıralamasının genel görünümü:

2025 verilerinde ülke sıralamasının zirvesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi (5.856), ikinci sırada Hacettepe Üniversitesi (4.076) ve üçüncü sırada Ankara Üniversitesi (3.459) bulundu. OMÜ'nün elde ettiği sonuç, büyük sağlık ve araştırma merkezleriyle kıyaslandığında orta-üst düzey bir üretim yoğunluğunu işaret ediyor.

2026 ilk dokuz ay verileri ve değerlendirme:

2026 Ocak-Eylül döneminde OMÜ, 1.630 bilimsel yayına ulaşarak Türkiye genelinde 19. sırada yer aldı. Aynı dönemde ilk üç üniversite sırasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (6.068), Hacettepe Üniversitesi (3.673) ve Ankara Üniversitesi (3.260) olarak kaydedildi.

OMÜ'nün 2025 tamamında kaydettiği 1712 yayın ile 2026'nın ilk dokuz ayında ürettiği 1.630 yayın arasındaki yakınlık, üniversitenin araştırma ve yayın faaliyetlerinde süreklilik sağladığını gösteriyor. Scopus kaynaklı bu veriler, OMÜ'nün bilimsel üretimini koruyarak Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları arasındaki konumunu sürdürdüğünü teyit ediyor.

OMÜ KURUPELİT KAMPÜSÜ. ARŞİV.

OMÜ KURUPELİT KAMPÜSÜ. ARŞİV.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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