Omurganın sessiz çekişi: yaşla birlikte neden kısalıyoruz

uzman açıklaması ve temel nedenler:

Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Aşık, yaş ilerledikçe boy kısalmasının normal ve beklenen bir süreç olduğunu söylüyor. Bu değişim genellikle 50 yaşından sonra belirginleşiyor ve 60 yaşından sonra hız kazanabiliyor.

Omurga yapısında sırt ve bel bölgelerinde toplam 33 omur bulunuyor; omurlar arasında yer alan diskler gençlik döneminde daha dolgun ve elastik bir yapıya sahip. Yaş ilerledikçe bu disklerin içindeki sıvı miktarı azalıyor, disk aralıklarında daralma meydana geliyor. Her bir disk aralığında ortalama 1 milimetre kadar daralma olursa, yalnızca disk kaybı nedeniyle dahi yaklaşık 3 santimetreye kadar boy kısalması görülebiliyor. Ayrıca omurganın kendi yapısında meydana gelen çökmeler de süreci ilerletiyor.

spor, kas ve beslenmenin etkisi:

Aşık, bu sürecin başlangıç yaşının kişinin fiziksel aktivitesine göre değiştiğini vurguluyor. Özellikle genç yaşlardan itibaren düzenli spor yapanlarda omurga çevresindeki kas dokusu daha güçlü kalıyor ve disklerin yükünü daha iyi taşıyor; bu da boy kısalmasının daha yavaş ilerlemesine katkı sağlıyor. Beslenme şartları ve özellikle D vitamini düzeyi de bu süreçte rol oynuyor. Diskler arasındaki mesafe iyice azaldığında veya ileri derecede dejenerasyon başladığında, omurga yapısındaki çökme daha belirgin hale gelerek süreç durmuyor; bunun sonucunda kifoz (kamburluk) ve yapısal küçülmeler devam edebiliyor.

yaşlılarda kırık riski ve olası sonuçlar:

Aşık, yaşlılarda kemik erimesine bağlı düşmelerin ciddi kırıklara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle kalça kırıkları sık görülüyor ve bazen basit bir denge kaybı, hafif bir travma veya günlük hareketler bile kırığa neden olabiliyor. Kırıkların ardından gelişebilen bazı metabolik değişiklikler böbrekleri olumsuz etkileyebiliyor; ayrıca emboli ve diğer komplikasyonlar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Yaşlılarda denge problemleri, eşlik eden kronik hastalıklar ve zayıflamış kemik yapısı bu riskleri artırıyor. Aşık, bu nedenlerle düşme ve kırıkların önlenmesinin sağlık açısından hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Opr. Dr. Yusuf Aşık'ın değerlendirmesi, boy kısalmasının çok nedenli bir süreç olduğunu, bazı faktörlerin süreci yavaşlatabileceğini ancak tamamen durmasının genellikle mümkün olmadığını ortaya koyuyor.

ÖZEL İMPERİAL HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OPR. DR. YUSUF AŞIK