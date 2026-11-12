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Güney Marmara için lodos uyarısı: cuma günü fırtına bekleniyor

Balıkesir ve Marmara'da 12-14 Kasım arasında güneyli rüzgârlar ve özellikle 13-14 Kasım'da saatte 60-90 km'ye varan fırtına bekleniyor; tedbir önemli.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Güney Marmara için lodos uyarısı: cuma günü fırtına bekleniyor

Güney Marmara için lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Valiliği, 12-14 Kasım tarihleri arasında Güney Marmara'da etkili olması beklenen kuvvetli lodos ve fırtına konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Balıkesir'in Bandırma ilçesi başta olmak üzere Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara Adası çevresinin risk altında olduğu belirtildi.

rüzgârın kuvvetlenme takvimi:

Meteorolojik değerlendirmelere göre Balıkesir genelinde 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgâr etkili olacak. Rüzgârın ilk etapta saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma sabah saatlerinden itibaren ise rüzgârın fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde kuvvetlenerek saatte 60-90 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor. Valilik açıklamasında, fırtınanın 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

beklenen etkiler ve vatandaşlara öneriler:

Kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve deniz ulaşımında olumsuzluklar yaşanabileceğine dikkat çekildi. Meteoroloji raporunda eş zamanlı olarak Marmara Bölgesi'nde yağışlı havanın da etkili olacağı, özellikle cumartesi akşamı yağışların artabileceği ve rüzgârın yön değiştirmesiyle hava sıcaklıklarında düşüş olabileceği vurgulandı.

Yetkililer, balkon ve çatılarda bulunan gevşek eşyaların sabitlenmesi, ağaç ve direklerin yakınında bulunulmaması ve zorunlu olmadıkça fırtına sırasında açık alanlarda vakit geçirilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Bandırma ve çevresinde yaşayanların meteorolojik uyarıları yakından takip ederek gerekli tedbirleri almaları istendi.

BANDIRMA İLÇESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİ&#039;NDE KUVVETLİ LODOS VE YAĞIŞ BEKLENİYOR...

BANDIRMA İLÇESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİ'NDE KUVVETLİ LODOS VE YAĞIŞ BEKLENİYOR (ARŞİV)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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