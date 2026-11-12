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Didim'de çöp toplamada otomasyon dönemi başladı

Didim Belediyesi, katı atık toplama otomasyon sistemini tanıttı; uygulamayla rota ve araç takibiyle maliyetlerde önemli tasarruf sağlandığı açıklandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'de çöp toplamada otomasyon dönemi başladı

Didim Belediyesi katı atık toplama otomasyon sistemini tanıttı

Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan katı atık toplama otomasyon sistemi basına tanıtıldı. DİGEM’de gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hatice Gençay, bazı belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı.

sunumda öne çıkan veriler:

Temizlik İşleri Müdürü Erdal Sözen slayt destekli sunumunda, sistemin devreye alınmasından önceki ve sonraki süreçleri karşılaştırmalı olarak anlattı. Sözen, sistem sayesinde araç bakım kayıtlarının daha düzenli tutulduğunu, çöplerin toplanması sırasında rota optimizasyonu ve araç takibiyle yakıt ile diğer giderlerde ciddi tasarruflar sağlandığını belirtti. Sözen, sistemin kullanılmaya başlandığı günden bu yana belediyeye 13 milyon TLlik bir fayda sağlandığını aktardı.

Sözen ayrıca sistemin canlı örneklemesini yaparak; araçların yakıt ve hararet durumunu, çöp konteynerlerinin konum ve durumunu, çöp araçlarının ağırlık ölçümlerini, temizlik öncesi ve sonrası verilerini ile rota güzergahı kayıtlarını merkezi olarak takip edebildiklerini gösterdi. Bu sayede günlük operasyonların takibi ve denetlenmesi kolaylaştı.

başkan gençay'ın değerlendirmesi:

Toplantının ardından konuşan Hatice Gençay, temizlik çalışmalarına verilen önemin altını çizdi. Gençay, resmi nüfusun 103 bin olduğunu ancak fiili hizmet kapsamında 168 bin vatandaşın atıklarının toplandığını belirtti. Başkan Gençay, sistem sayesinde birimlerde tasarruf sağlandığını vurgulayarak, 8 ayda 13.2 milyon TL tasarruf ettiklerini söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençay, uygulamanın ilçede düzeni artırdığını, Aydın’da bu alanda erken uygulayan belediyeler arasında olduklarını ve sistemin diğer belediyelere de örnek teşkil ettiğini ifade etti.

DİDİM BELEDİYESİNİN &quot;KATI ATIK TOPLAMA OTOMASYON SİSTEMİ&quot; BASINA ANLATILDI BAŞKAN GENÇAY &quot;SİSTEMİ...

DİDİM BELEDİYESİNİN "KATI ATIK TOPLAMA OTOMASYON SİSTEMİ" BASINA ANLATILDI BAŞKAN GENÇAY "SİSTEMİ EN İYİ KULLANAN BELEDİYEYİZ"

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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