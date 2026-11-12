Çine Aydın’ın yer fıstığı üretiminde ağırlığını koydu

ÇKS verileri ne gösteriyor:

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde yer fıstığı üretimi yapan 188 üreticinin 168'inin Çine ilçesinde faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti. Kent genelindeki 2 bin 751 dekarlık üretim alanının 2 bin 658 dekarlık bölümünün Çine’de bulunması, ilçenin üretimdeki ağırlığını açıkça ortaya koyuyor.

Veriler, Çine’nin hem üretici sayısında hem de ekili alan bakımından Aydın içindeki payının yüksek olduğunu gösteriyor; üretici sayısının yaklaşık %89