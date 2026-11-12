Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Çine Aydın’ın yer fıstığı üretiminde ağırlığını koydu

2026 ÇKS verilerine göre Aydın’da yer fıstığı üretiminin büyük kısmı Çine’de yoğunlaştı; 168 üretici ve 2 bin 658 dekarlık alanda hasat ve işleme çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Çine Aydın’ın yer fıstığı üretiminde ağırlığını koydu

ÇKS verileri ne gösteriyor:

2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde yer fıstığı üretimi yapan 188 üreticinin 168'inin Çine ilçesinde faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti. Kent genelindeki 2 bin 751 dekarlık üretim alanının 2 bin 658 dekarlık bölümünün Çine’de bulunması, ilçenin üretimdeki ağırlığını açıkça ortaya koyuyor.

Veriler, Çine’nin hem üretici sayısında hem de ekili alan bakımından Aydın içindeki payının yüksek olduğunu gösteriyor; üretici sayısının yaklaşık %89

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Solunum sağlığınızı koruyun: zatürreye karşı beş önlemle riskinizi azaltın
images

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek iç...
images

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor
images

Kto'dan Ankara ziyareti: Bahçeli'ye taziye ve Kayseri ekonomisi için istişare

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi