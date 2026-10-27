Onam formları e-Nabız'da: bilgilendirilmiş rızada dijital dönem başlıyor

yönetmeliğin kapsamı:

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik" ile sağlık hizmetlerinde onam süreçlerinin dijital ortama taşınması amaçlanıyor. Yönetmelik, özellikle büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ve anestezi uygulamaları öncesindeki bilgilendirilmiş rıza süreçlerini kapsıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya paylaşımında bu adımı "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunu dijitalleşme adımlarıyla güçlendirme" amacıyla attıklarını belirtti ve uygulamanın yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı.

uygulama ve erişim:

Yeni düzenlemeye göre vatandaşlar, kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çekenler için ise sağlık tesislerinde yetkili personel eşliğinde işlem yapılmasını sağlayacak bir kolaylık getirildi: cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS kodu ile onam süreci tamamlanabilecek.

Memişoğlu'nun ifade ettiği gibi, "Yeni yönetmelik ile; büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ve anestezi uygulamaları öncesi bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital ortama taşıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken vatandaşlarımız, cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS koduyla işlemlerini sağlık tesisindeki yetkili personel eşliğinde kolayca tamamlayabilecek. Ülkemiz, aziz milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

beklenen etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Yönetmeliğin uygulanmasıyla onam süreçlerinde hızlanma, belgelerin dijital arşivlenmesi ve izlenebilirlikte artış bekleniyor. Bu değişimin hasta hakları açısından şeffaflığı artırması, kayıtların güvenli şekilde saklanması ve erişimin kolaylaşması öne çıkan kazanımlar arasında.

Öte yandan uygulamanın başarısı, dijital okuryazarlık, veri güvenliği ve sağlık tesislerindeki süreç uyumuna bağlı olacak. Özellikle dijital araçlara erişimde güçlük çeken vatandaşların SMS destekli yönteme yönlendirilmesi, uygulamanın kapsayıcılığını artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

‘BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZANIN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK’ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.