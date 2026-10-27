Kepez'te hortumla yıkılan şantiyede iki şüpheli adliyeye sevk edilecek

Olayın genel görünümü:

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Ekim saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum, bir inşaat şantiyesindeki konteynerleri yerinden savurdu ve şiddetli hasara yol açtı. Olayda, konteynerlerin içinde bulunan işçilerden 4 kişi hayatını kaybetti, bir inşaat bekçisi yaralandı. Şantiye alanında kurulu 5 konteynerden 4'ü zarar gördü, kule vinç devrildi.

can kayıpları ve etkilenenler:

Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri İsa Elnevvaf, Aycan Kılınç (30), Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim olarak tespit edildi. Konteynerlerde konaklayan toplam 6 işçi olaya maruz kaldı; yaralanan şantiye bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Hortumun etkisi gündüz saatlerinde saha incelemeleriyle netleşti; konteynerlerin bazıları 100 metreyi aşkın mesafeye savruldu, demir ranzalar bir sitenin bahçesine düştü ve yakındaki bir okulun çatısında hasar oluştu.

görüntüler ve sahadaki hasar:

Hortumun, şantiyeden önce Kepez Belediyesi'ne ait seyir terasındaki dinlenme tesisini vurduğu anlar, tesiste görevli personel tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde masa, sandalye, şemsiye ve çöp konteynerlerinin savrulduğu, personelin panik yaşadığı anlar yer alıyor.

Soruşturma ve gözaltılar:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iş yeri sahipleri Ş.Ç. ve M.Ç. polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki şüpheli de bugün adliyeye sevk edilecek.

Haklarında gözaltı kararı bulunan iş güvenliği uzmanı İ.A. ile şantiye şefi D.K.'nin ise firari olduğu bildirildi. Soruşturma çerçevesinde olay yerindeki yapılaşma, konteynerlerin yerleşimi ve alınan önlemler ile ilgili tespitler değerlendiriliyor.

Yetkililer, şantiyenin bu yılın ocak ayında başladığını ve olayın ardından bölgedeki güvenlik ve altyapı uygulamalarının ayrıntılı şekilde inceleneceğini açıkladı.

ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE 4 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI HORTUMA İLİŞKİN SORUŞTURMADA GÖZALTINA ALINAN İŞ YERİ SAHİPLERİ Ş.Ç. VE M.Ç., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK. HAKLARINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARTILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İLE ŞANTİYE ŞEFİNİN İSE FİRARİ OLDUĞU BELİRTİLDİ.